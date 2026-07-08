ΕΤΕ:-Ανθεκτικός-ο-τουρισμός-το-2026-παρά-κόστος-και-γεωπολιτική-κρίση

Η Εθνική Τράπεζα βλέπει άνοδο πωλήσεων 3% στα ξενοδοχεία το 2026, παρά το κόστος, ενώ ο τουρισμός στηρίζει το 15% των πωλήσεων ελληνικών τροφίμων.

Θετικές παραμένουν οι προσδοκίες για τον ελληνικό τουρισμό το 2026, σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, η άνοδος του κόστους και η αβεβαιότητα στη ζήτηση.

Η έρευνα της ΕΤΕ, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026, στην κορύφωση της κρίσης, καταγράφει ότι το 80% των ξενοδοχείων αναγνώρισε πίεση από το ενεργειακό κόστος, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις είδαν επιπτώσεις στη ζήτηση και στον επενδυτικό σχεδιασμό.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι ξενοδοχειακές ΜμΕ εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων περίπου 3% το 2026, έναντι 4,5% το 2025. Η ΕΤΕ σημειώνει ότι η εικόνα μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη, καθώς μετά την έρευνα υπήρξε βελτίωση στις γεωπολιτικές συνθήκες και στην εμπιστοσύνη του κλάδου.

Ευρωπαϊκές αγορές, αεροπορική κίνηση και τρόφιμα στηρίζουν τον τουρισμό

Στήριγμα για τον ελληνικό τουρισμό παραμένει η υψηλή εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 90% των διανυκτερεύσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζουν αυξημένη διάθεση για θερινές διακοπές, με έμφαση σε μεσογειακούς προορισμούς και στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Κρίσιμος παράγοντας είναι και η αεροπορική συνδεσιμότητα. Παρά τους αρχικούς φόβους για αύξηση του κόστους καυσίμων και πιθανές ελλείψεις, οι πτήσεις και ο προγραμματισμός για την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου κινούνται αυξητικά κατά 3,5% σε σχέση με το 2025, επίδοση υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,5%.

Η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως σημαντικό κανάλι προώθησης για τα ελληνικά τρόφιμα. Ο κλάδος απορροφά περίπου το 15% των πωλήσεων των ελληνικών τροφίμων, δημιουργώντας μια μορφή «εγχώριας εξαγωγικής αγοράς», με χαμηλότερο κόστος πρόσβασης σε σχέση με τις παραδοσιακές εξαγωγές.

Ο τουρισμός ανοίγει νέο κανάλι πωλήσεων για τα ελληνικά τρόφιμα

Σύμφωνα με την έρευνα στις μικρομεσαίες βιομηχανίες τροφίμων, το 91% του κλάδου αναγνωρίζει τον τουρισμό ως στήριγμα, ενώ τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες, κυρίως μέσω συνεργασιών με τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι συνεργασίες αυτές αποφέρουν μετρήσιμα οφέλη, καθώς αυξάνουν σημαντικά την αξιοποίηση της τουριστικής ζήτησης από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Η ΕΤΕ εκτιμά ότι η περαιτέρω διασύνδεση του τουρισμού με τα ελληνικά τρόφιμα δεν απαιτεί ένα ενιαίο μοντέλο για όλες τις επιχειρήσεις. Α

ντίθετα, κάθε εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει το δικό της πλεονέκτημα, είτε αυτό αφορά τη δικτύωση, την ποιότητα, την τοπικότητα, τις πιστοποιήσεις ή το κόστος.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η δημιουργία πιο οργανωμένων και αξιόπιστων καναλιών B2B πωλήσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών τροφίμων, μέσα από λύσεις όπως τοπικά food hubs, ψηφιακές πλατφόρμες, σύγχρονα συνεταιριστικά σχήματα και δίκτυα προμηθειών από ξενοδοχειακούς ομίλους.