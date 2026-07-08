Ευρωαγορές:-«Βουτιά»-στα-κόκκινα-μετά-τις-δηλώσεις-Τραμπ-για-Ιράν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Βυθίστηκαν οι ευρωαγορές την Τετάρτη (8/7), καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ πως η εκεχειρία έληξε και ετοιμάζει νέο πλήγμα κατά της Τεχεράνης θορύβησαν τους επενδυτές.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 1,76% κλείνοντας στις 634,90 μονάδες, ενώ οι επιμέρους δείκτες βρέθηκαν επίσης στα «κόκκινα».

Ο γερμανικός DAX τερμάτισε στις 24.909,43 με απώλειες 2,27%, ο γαλλικός CAC έκανε βουτιά 2,18% στις 8.252,66 μονάδες και ο βρετανικός FTSE έκλεισε στο -1,75% και τις 10.479,09 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατρακύλησε κατά 2,76% στις 19.098,63 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 1,23% στις 51.812,50 μονάδες.