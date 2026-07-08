Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ανά μετοχή

Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), των μετοχών της οποίας οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της για έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, ότι προχωρά σε τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της για το έτος 2026, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην υπ’ αριθ. 25 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Ειδικότερα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 18.6.2026, δεν ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025, με αποτέλεσμα οι ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, καθώς και οι ημερομηνίες προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) και έναρξης πληρωμής του μερίσματος, που περιλαμβάνονταν στο Οικονομικό Ημερολόγιο της 7.4.2026, να είναι πλέον άκυρες.

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Επιπλέον, η προαναφερόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ύψους €45.501.184,03, δηλαδή €0,31 ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 4548/2018.

Οι ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου, προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα κοινοποιηθούν εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό μέσω τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή της ανωτέρω επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοσιότητας και θα παρέλθει η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4548/2018, κατά την οποία οι δανειστές της Εταιρείας μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού πρώτα αυτές καθοριστούν, καθώς και άλλα στοιχεία του Οικονομικού Ημερολογίου, και θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό μέσω νέας ανακοίνωσης.