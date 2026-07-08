Η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν τελείωσε πριν προλάβει να γίνει ειρήνη — και οι αγορές ξαναβλέπουν τον Περσικό Κόλπο

Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, ξαναφέρνει τη Μέση Ανατολή στο κέντρο του παγκόσμιου οικονομικού ρίσκου. Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν κατέρρευσε απλώς πολιτικά· κατέρρευσε επιχειρησιακά, ενεργειακά και χρηματοοικονομικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι το μνημόνιο συνεννόησης που λειτουργούσε ως πλαίσιο εκεχειρίας με την Τεχεράνη «τελείωσε», μετά από νέα ανταλλαγή επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας. Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως: το πετρέλαιο εκτινάχθηκε περίπου 5% προς τα 78 δολάρια το βαρέλι, οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν, το δολάριο ενισχύθηκε και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά.

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Η ουσία είναι απλή και σκληρή: η εκεχειρία δεν είχε εξελιχθεί σε μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Ήταν περισσότερο μια προσωρινή αναστολή πυρός, με ασαφείς κόκκινες γραμμές, μερική ενεργειακή συνεννόηση και τεράστια δυσπιστία. Το πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί στα μέσα Ιουνίου προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ανοιχτή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για περίοδο 60 ημερών, ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παρέμεναν θολές. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα: η αγορά αγόρασε το σενάριο της ειρήνης, ενώ στην πραγματικότητα η διπλωματία είχε αγοράσει απλώς χρόνο.

Τι άλλαξε σήμερα

Οι σημερινές εξελίξεις αλλάζουν το σκηνικό σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, το πολιτικό επίπεδο. Η Ουάσιγκτον δεν μιλά πλέον για τεχνική εμπλοκή ή προσωρινή ένταση, αλλά για κατάρρευση του πλαισίου συνεννόησης. Ο Τραμπ απείλησε ακόμη και με πλήγματα σε ιρανικές πολιτικές υποδομές, όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης, ενώ επανέφερε στο τραπέζι το ενδεχόμενο κατάληψης ή πλήγματος στην πετρελαϊκή νήσο Kharg, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές.

Δεύτερον, το στρατιωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με το AP, οι αμερικανικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού και διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες, ως απάντηση σε συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένο επεισόδιο ρητορικής. Μιλάμε για πραγματική επαναφορά στρατιωτικής δράσης.

Τρίτον, το ενεργειακό επίπεδο. Το επίκεντρο δεν είναι μόνο το Ιράν. Είναι τα Στενά του Ορμούζ, από όπου, σύμφωνα με την EIA, πέρασαν κατά μέσο όρο περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2024, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαϊκών υγρών. (Διοίκηση Πληροφοριών Ενέργειας ΗΠΑ (EIA)) Όταν αυτό το πέρασμα γίνεται ξανά ζώνη πολεμικού κινδύνου, η παγκόσμια οικονομία δεν βλέπει απλώς μια περιφερειακή κρίση. Βλέπει πιθανό ενεργειακό σοκ.

Η μεγάλη εικόνα: ούτε πόλεμος πλήρους κλίμακας, ούτε πραγματική ειρήνη

Το πιθανότερο σενάριο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν είναι ένας γενικευμένος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν. Αλλά δεν είναι ούτε η επιστροφή στην ομαλότητα. Το πιθανότερο είναι ένα υβριδικό καθεστώς: επιθέσεις, αντίποινα, διπλωματικά κανάλια που δεν κλείνουν πλήρως, ενεργειακές εξαιρέσεις που δίνονται και αποσύρονται, και αγορά που κάθε εβδομάδα θα τιμολογεί νέο ασφάλιστρο κινδύνου.

Η Τεχεράνη δεν έχει συμφέρον να προκαλέσει ολοκληρωτική αμερικανική επίθεση. Η Ουάσιγκτον, από την άλλη, δεν έχει εύκολη πολιτική δυνατότητα να μπει σε παρατεταμένο πόλεμο μέσα στο 2026, ειδικά αν η τιμή της βενζίνης και οι αποδόσεις των ομολόγων αρχίσουν να ανεβαίνουν απότομα. Αυτό όμως δεν μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Αντίθετα, τον αυξάνει. Οι κρίσεις που δεν έχουν καθαρή στρατηγική έξοδο είναι συχνά πιο επικίνδυνες από τις κρίσεις όπου οι δύο πλευρές γνωρίζουν τι ακριβώς επιδιώκουν.

Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι ότι η εκεχειρία δεν ακυρώθηκε λόγω μιας μεγάλης επίσημης απόφασης, αλλά λόγω επεισοδίων γύρω από τη ναυτιλία, τις πετρελαϊκές ροές και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη φάση μπορεί να καθοριστεί από ένα χτύπημα σε τάνκερ, από μια λανθασμένη εκτίμηση σε αμερικανική βάση ή από μια ιρανική προσπάθεια να ανεβάσει το κόστος της πίεσης χωρίς να περάσει το όριο του ολοκληρωτικού πολέμου.

Τα σενάρια έως το τέλος του καλοκαιριού

Το βασικό σενάριο, με πιθανότητα περίπου 45%, είναι η ελεγχόμενη επαναδιαπραγμάτευση μετά από μερικές ακόμη ημέρες ή εβδομάδες έντασης. Σε αυτό το σενάριο, ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν περιορισμένα πλήγματα, το πετρέλαιο παραμένει νευρικό αλλά δεν ξεφεύγει ανεξέλεγκτα, και μέσω τρίτων χωρών επανέρχεται ένα νέο, πιο στενό πλαίσιο συνεννόησης για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο. Δεν θα είναι ειρήνη. Θα είναι διαχείριση ζημιάς.

Το δεύτερο σενάριο, με πιθανότητα περίπου 30%, είναι η παρατεταμένη κρίση χαμηλής έντασης. Εδώ τα Στενά του Ορμούζ δεν κλείνουν πλήρως, αλλά η ασφάλιση πλοίων ακριβαίνει, οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τη ζώνη, οι παραδόσεις καθυστερούν και η αγορά πετρελαίου τιμολογεί μόνιμο γεωπολιτικό premium. Αυτό είναι ίσως το πιο ύπουλο σενάριο για την οικονομία: δεν προκαλεί άμεσο πανικό, αλλά σιγά σιγά περνάει στο κόστος ενέργειας, στα μεταφορικά, στον πληθωρισμό και τελικά στα επιτόκια.

Το τρίτο σενάριο, με πιθανότητα περίπου 15%, είναι σοβαρό ενεργειακό σοκ. Αυτό θα απαιτούσε πραγματική διακοπή μεγάλου μέρους των ροών από τον Ορμούζ ή πλήγμα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Η απειλή κατά της νήσου Kharg είναι σημαντική ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο: δεν αφορά απλώς στρατιωτικό συμβολισμό, αλλά τον πυρήνα της ικανότητας του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Σε αυτό το σενάριο, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα προς την περιοχή των 90–100 δολαρίων, με τις αγορές να ξανατιμολογούν πληθωριστικό σοκ.

Το τέταρτο σενάριο, με πιθανότητα περίπου 10%, είναι ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη. Αυτό θα σήμαινε εμπλοκή περισσότερων δρώντων, επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, μεγαλύτερη συμμετοχή συμμάχων της Τεχεράνης και πιθανή σύνδεση με άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά είναι το σενάριο με το μεγαλύτερο κόστος. Και στις αγορές, δεν χρειάζεται να είναι πιθανό ένα σενάριο για να κοστίσει. Αρκεί να γίνει αρκετά πιθανό ώστε να μπει στα μοντέλα κινδύνου.

Το πετρέλαιο είναι ο πρώτος μηχανισμός μετάδοσης

Η αγορά πετρελαίου είχε κάνει ένα κλασικό λάθος: προεξόφλησε γρήγορα την αποκλιμάκωση. Μόλις την 1η Ιουλίου, το Brent είχε κλείσει στα 71,57 δολάρια και το WTI στα 68,58 δολάρια, καθώς η αισιοδοξία για τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν είχε μειώσει τις ανησυχίες για την προσφορά. Μία εβδομάδα αργότερα, η ίδια αγορά βρέθηκε ξανά να κυνηγάει το γεωπολιτικό ρίσκο.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν το πετρέλαιο θα κάνει ημερήσια άλματα. Αυτό ήδη έγινε. Το ερώτημα είναι αν η άνοδος θα αποκτήσει διάρκεια. Αν το Brent μείνει στην περιοχή των 75–80 δολαρίων, οι αγορές θα το αντιμετωπίσουν ως σοβαρό αλλά διαχειρίσιμο επεισόδιο. Αν όμως κινηθεί σταθερά πάνω από τα 85–90 δολάρια, τότε η συζήτηση αλλάζει: από γεωπολιτική ένταση γίνεται πληθωριστικός κίνδυνος.

Η IEA είχε επισημάνει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου μπήκε στην κρίση με σημαντικά μαξιλάρια, καθώς πριν από την έκρηξη των εχθροπραξιών εκτιμούσε πλεόνασμα 3,7 εκατ. βαρελιών ημερησίως για το 2026. (IEA) Αυτό είναι ο λόγος που οι αγορές δεν πανικοβλήθηκαν πλήρως. Υπάρχει προσφορά. Υπάρχουν αποθέματα. Υπάρχουν εναλλακτικές ροές. Όμως τα μαξιλάρια δεν αναιρούν τον κίνδυνο. Τον καθυστερούν.

Οι μετοχές θα κινηθούν με βάση τη διάρκεια της κρίσης

Για τις διεθνείς μετοχές, το πρώτο πλήγμα είναι ψυχολογικό: risk-off, πτώση δεικτών, άνοδος δολαρίου, πίεση σε κυκλικούς κλάδους. Η σημερινή αντίδραση το έδειξε καθαρά, με πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές και απώλειες στη Wall Street.

Το δεύτερο πλήγμα όμως είναι πιο ουσιαστικό. Αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει ψηλά, τότε επηρεάζονται τα περιθώρια κέρδους, το κόστος μεταφορών, η κατανάλωση και οι προσδοκίες για τα επιτόκια. Αυτό χτυπά κυρίως βιομηχανία, αερομεταφορές, μεταφορές, τουρισμό, λιανεμπόριο και αναδυόμενες αγορές που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια. Αντίθετα, ενεργειακές εταιρείες, αμυντικοί όμιλοι και ορισμένοι παραγωγοί πρώτων υλών μπορούν να λειτουργήσουν ως σχετικοί κερδισμένοι.

Το κρίσιμο σημείο είναι η διάρκεια. Ένα σοκ τριών ημερών απορροφάται. Ένα σοκ τριών μηνών αλλάζει τις προβλέψεις κερδοφορίας. Και ένα σοκ που περνάει στις τιμές ενέργειας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται πρόβλημα για τον πληθωρισμό του φθινοπώρου.

Τα ομόλογα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης

Στις προηγούμενες γεωπολιτικές κρίσεις, τα κρατικά ομόλογα συχνά λειτουργούσαν ως ασφαλές καταφύγιο. Όταν όμως η κρίση είναι ενεργειακή, η εικόνα περιπλέκεται. Αν οι επενδυτές φοβηθούν ύφεση, αγοράζουν ομόλογα και οι αποδόσεις πέφτουν. Αν φοβηθούν πληθωρισμό, πουλούν ομόλογα και οι αποδόσεις ανεβαίνουν. Σήμερα υπερίσχυσε το δεύτερο: οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων ανέβηκαν, καθώς το άλμα του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό κύμα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη. Η Ευρωζώνη δεν έχει την ενεργειακή αυτάρκεια των ΗΠΑ. Ένα παρατεταμένο πετρελαϊκό σοκ πιέζει περισσότερο τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά και τα δημοσιονομικά. Για χώρες με υψηλό χρέος, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, μια νέα άνοδος των αποδόσεων δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι πολιτικό και δημοσιονομικό πρόβλημα. Για την Ελλάδα, το άμεσο ρίσκο δεν είναι η πρόσβαση στις αγορές, αλλά η αύξηση του κόστους δανεισμού στο περιθώριο και η πιθανή επιδείνωση του κλίματος για όλη την περιφέρεια.

Στις ΗΠΑ, το πρόβλημα είναι εξίσου λεπτό. Αν το πετρέλαιο ανεβάσει ξανά τις προσδοκίες πληθωρισμού, η Fed θα έχει λιγότερο χώρο για χαλάρωση. Αν ταυτόχρονα η γεωπολιτική ένταση χτυπήσει τις μετοχές και την κατανάλωση, η κεντρική τράπεζα θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο κακά: υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς είναι το σενάριο που φοβούνται οι αγορές ομολόγων — όχι μια απλή πολεμική είδηση, αλλά ένα μικρό στασιμοπληθωριστικό σοκ.

Συμπέρασμα

Το τέλος της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν δεν σημαίνει αναγκαστικά γενικευμένο πόλεμο. Σημαίνει όμως ότι το πιο ήρεμο σενάριο βγήκε από το τραπέζι. Η Μέση Ανατολή μπαίνει ξανά σε φάση ελεγχόμενης αστάθειας, όπου κάθε επίθεση σε πλοίο, κάθε απειλή κατά ενεργειακής υποδομής και κάθε αμερικανική στρατιωτική κίνηση θα μεταφράζεται αμέσως σε τιμή πετρελαίου, αποδόσεις ομολόγων και διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το πιθανότερο είναι να δούμε μια άβολη ισορροπία: ούτε ειρήνη, ούτε ανεξέλεγκτο πόλεμο. Αυτό όμως δεν είναι καθησυχαστικό. Είναι ακριβώς το περιβάλλον που γεννά μεταβλητότητα. Οι αγορές μπορούν να ζήσουν με έναν κίνδυνο που είναι ορατός και τιμολογημένος. Δυσκολεύονται πολύ περισσότερο με έναν κίνδυνο που αλλάζει μορφή κάθε 24 ώρες.

Για τις μετοχές, το κλειδί είναι αν το πετρέλαιο θα μείνει κάτω από το όριο του πραγματικού πληθωριστικού σοκ. Για τα ομόλογα, το κλειδί είναι αν οι επενδυτές θα φοβηθούν περισσότερο την ύφεση ή τον πληθωρισμό. Και για την παγκόσμια οικονομία, το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Περσικός Κόλπος θα παραμείνει διάδρομος ενέργειας ή θα ξαναγίνει ο μεγάλος επιταχυντής της επόμενης κρίσης.