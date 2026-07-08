Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της Booking.com B.V., προκειμένου να συλλεχθούν απόψεις από τους φορείς της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 25Γ παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως αυτό ισχύει, και την παρ. 18 της Απόφασης ΕΑ 786/2022.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι απόψεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026.

Η υπόθεση σχετίζεται με τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με τις πρακτικές της Booking, η οποία παρέχει υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για κρατήσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs). Σκοπός είναι να εξεταστεί εάν παραβιάζεται το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ που αφορούν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑ και σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, με σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης, εφαρμόζοντας πρακτικές που θα μπορούσαν να αποκλείσουν άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ΟΤΑ από την είσοδο ή την επέκταση τους στην Ελλάδα.

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (μαζί «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») καθώς και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»).

Προκαταρκτικά εκτιμάται ότι μέσω του μηχανισμού προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν καλύτερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σύγκριση με τις πλατφόρμες τρίτων ΟΤΑ.

Επιπλέον, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον προεπιλεγμένο μηχανισμό κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας της με τους καλύτερους όρους. Συνολικά, αυτές οι πρακτικές εκτιμάται ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων ΟΤΑ, εμπίπτουν δε στις διατάξεις των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από εκτενή προπαρασκευαστικά ραντεβού με αρμόδια στελέχη της ΕΑ, η εταιρεία Booking πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων προκειμένου να σταματήσει η πιθανή παράβαση.

Το κείμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ΕΑ καλεί τους φορείς της αγοράς να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις αναφερόμενες προκαταρκτικές ανησυχίες.

Οι φορείς καλούνται να συμπεριλάβουν την ονομασία και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Οι απόψεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται εγγράφως και επώνυμα. Για τη βέλτιστη διαχείριση των υποβαλλόμενων στοιχείων, προτείνεται η ηλεκτρονική αποστολή τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού [- -] με θέμα «Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking».

Εάν οι απόψεις περιλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των απόρρητων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την εμπιστευτική τους διαχείριση, καθώς και χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή των εν λόγω απόψεων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απόψεων είναι η 20η Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι απόψεις που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επίσημη δήλωση της Booking.com

«Συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στους συνεργάτες και τους καταναλωτές», αναφέρει η εταιρεία.