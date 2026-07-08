Η-airbus-μειώνει-τις-προβλέψεις-για-τη-ζήτηση-στον-κλάδο-των-αεροσκαφών-λόγω-πολέμου-στο-Ιράν-και-δασμών

Η Airbus αναθεώρησε προς τα κάτω την 20ετή πρόβλεψή της για τη ζήτηση επιβατικών αεροσκαφών σε ολόκληρο τον κλάδο κατά 1%, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και τις εμπορικές εντάσεις που έβαλαν φρένο σε μια απότομη ανάκαμψη της αεροπορικής δραστηριότητας από την πανδημία COVID-19.

Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει ισχυρή ζήτηση για αεροσκάφη με επικεφαλής την Ασία, η οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ όλων των παραδόσεων, αλλά ότι οι διαδοχικές δασμολογικές κρίσεις και οι κρίσεις του Κόλπου είχαν ανακόψει τις προηγούμενες προβλέψεις ανάπτυξης.

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«Αυτή η ανάκαμψη μετά την COVID έχει ουσιαστικά ισοπεδωθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αντόνιο Ντα Κόστα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς.

Οι μειωμένες μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης υποδεικνύουν μια κάπως λιγότερο ανοδική αγορά αεροπορίας στο μέλλον, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τα σχέδια αύξησης της χωρητικότητάς τους μετά τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που προέκυψαν από τον πόλεμο του Ιράν.

Οι ελλείψεις σε αεροσκάφη μπορεί να μειωθούν

Εξετάζοντας τη ζήτηση σε ολόκληρο τον κλάδο, η οποία περιλαμβάνει αεροπλάνα που πωλούνται από την ανταγωνίστρια Boeing καθώς και από την νεοφερμένη Κίνα, η Airbus δήλωσε ότι αναμένει 42.060 συνολικές παραδόσεις επιβατικών αεροσκαφών μεταξύ 2026 και 2045, μειωμένες κατά 1% από την προηγούμενη κυλιόμενη 20ετή πρόβλεψή της.

Αυτό περιλαμβάνει 33.920 αεροσκάφη μονού διαδρόμου στο πιο πολυσύχναστο τμήμα του κλάδου, το οποίο περιλαμβάνει την οικογένεια Airbus A320neo και το 737 MAX της Boeing, και 8.140 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου ή μεγάλων αποστάσεων, και τα δύο μειωμένα κατά 1% από την προηγούμενη 20ετή πρόβλεψη.

Αυτό μόλις που επαρκεί για να καλύψει τα ανακοινωθέντα σχέδια παραγωγής της Airbus και της Boeing, αφήνοντας παράλληλα χώρο για το ανταγωνιστικό C919 της Κίνας τα επόμενα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πρόσφατες εκτεταμένες ελλείψεις αεροσκαφών μπορεί τελικά να μειωθούν.

Η Airbus δήλωσε ότι αναμένει υψηλότερο ποσοστό των συνολικών παραδόσεων επιβατικών αεροσκαφών – 47% σε σύγκριση με το προηγούμενο 45% – για την αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών αντί για την αύξηση του μεγέθους των στόλων.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία αναθεώρησε επίσης τα βασικά στοιχεία για την αύξηση της επιβατικής κίνησης προς τα πάνω σε 3,9% ετησίως από 3,6%, αλλά τα στελέχη δήλωσαν ότι αυτό σηματοδοτεί υποβάθμιση από 4,1% σε συγκρίσιμη βάση.

Η Airbus δεν παρείχε στοιχεία για τη ζήτηση εμπορευματικών αεροσκαφών.

Οι κόμβοι της Μέσης Ανατολής επιστρέφουν στην κανονικότητα

Μια περιοχή που συνεχίζει να ανακάμπτει δυναμικά κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη σύγκρουση στο Ιράν είναι η Μέση Ανατολή, οι κόμβοι της οποίας στον Κόλπο έχουν επιστρέψει σε κανονικούς όγκους κυκλοφορίας, ανέφερε η Airbus.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά αεροπορικών ταξιδιών στον κόσμο παραμένει η Ινδία, όπου η Airbus αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για ετήσια αύξηση της εγχώριας κυκλοφορίας στο 9,1% από 8,9%. Μείωσε την πρόβλεψή της για την τεράστια εγχώρια αγορά της Κίνας στο 4,7% από 5,4%.

Η Airbus και η Boeing λένε ότι η αεροπορία έχει δείξει την ικανότητα να απορροφά τους κραδασμούς, από την 11η Σεπτεμβρίου έως την οικονομική κρίση ή την COVID-19.

Όμως, καθώς τα αεροπορικά ταξίδια επεκτείνονται, ο κλάδος ωριμάζει, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι μακροπρόθεσμοι ρυθμοί ανάπτυξης αρχίζουν να μειώνονται. Οι αεροπορικές εταιρείες πετούν επίσης τζετ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή προσελκύουν περισσότερους ανθρώπους, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Ντα Κόστα.

Οι αναλυτές λένε ότι οι προβλέψεις της Airbus και της Boeing στηρίζουν ευρύτερες επενδύσεις στην αεροπορία. Αλλά ενώ έχουν αποδειχθεί σε γενικές γραμμές ακριβείς, η σύνθεσή τους δείχνει πώς έχουν εξελιχθεί τα στοιχήματα. Στην τελευταία της έκδοση, η Airbus τόνισε τη σημασία των δευτερευουσών πόλεων, καθώς προωθεί μικρά αεροπλάνα όπως το A220 και το στενής ατράκτου A321XLR, τα οποία μπορούν να «παρακάμψουν τους megahubs».

Πριν από μια δεκαετία, η Airbus διακήρυττε την κρίσιμη σημασία των «μεγαλουπόλεων» που εξυπηρετούνται από το A380 superjumbo, το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο, το οποίο έκτοτε έχει σταματήσει την παραγωγή λόγω χαμηλής ζήτησης.

- Reuters