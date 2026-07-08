Η-blue-origin-του-Μπέζος-αποτιμήθηκε-στα-130-δισ.-δολάρια-στον-πρώτο-γύρο-δημόσιας-συγκέντρωσης-κεφαλαίων

Η Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος συγκεντρώνει περίπου 10 δισ. δολάρια στον πρώτο γύρο εξωτερικής χρηματοδότησης της ιστορίας της, ο οποίος αποτιμά την εταιρεία διαστημικών πυραύλων στα 130 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο ίδιος ο Μπέζος αναμένεται να επενδύσει 2 δισ. δολάρια στον γύρο χρηματοδότησης, ενώ περίπου 4 δισ. θα προέλθουν από το hedge fund Coatue Management, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ιδιωτικές.

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Τα υπόλοιπα 4 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν σημειώσει σημαντική ζήτηση, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν αρκετοί σημαντικοί επενδυτές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

- CNBC