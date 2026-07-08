Η-chevron-προσφέρει-σε-ανταγωνιστές-τη-χημική-της-τεχνολογία-για-την-ενίσχυση-της-παραγωγής-σχιστολιθικού-πετρελαίου

Η Chevron θα επιτρέψει στους ανταγωνιστές της παραγωγούς πετρελαίου να αγοράσουν μια χημική τεχνολογία που ανέπτυξε για να ενισχύσει την παραγωγή από σχιστολιθικά πηγάδια, δήλωσε η εταιρεία την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η αμερικανική βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου, η οποία μεταμόρφωσε τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας πριν από σχεδόν 20 χρόνια μέσω της άνθησης της υδραυλικής ρωγμάτωσης, αντιμετωπίζει τη μείωση της παραγωγικότητας των πηγαδιών, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, ωθεί τις εταιρείες είτε να κάνουν περισσότερες γεωτρήσεις είτε να υιοθετήσουν νέα τεχνολογία για να διατηρήσουν την παραγωγή.

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Η Chevron δήλωσε ότι θα παραχωρήσει με άδεια την τεχνολογία χημικών επιφανειοδραστικών ουσιών της στον κατασκευαστή χημικών ZL Chemicals, ο οποίος θα επιβλέπει τη διαδικασία πωλήσεων σε άλλες εταιρείες πετρελαίου.

Οι χημικές ουσίες που έχουν λάβει άδεια στην ZL έχουν βελτιώσει την παραγωγή από τα πρόσφατα γεωτρημένα πηγάδια έως και 20% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και έχουν επίσης μειώσει τη μείωση της παραγωγής στα υπάρχοντα πηγάδια κατά 5% έως 8%, δήλωσε η Chevron.

«Με τους ενεργειακούς περιορισμούς στον κόσμο σήμερα, υπάρχει έκκληση προς τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να διαθέσουν περισσότερη ενέργεια στην αγορά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ράιντερ Μπουθ, Chief Technology and Engineering Officer της Chevron. «Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε στην έκκληση για να βοηθήσουμε στην ενίσχυση της παραγωγής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε πρόσφατα τις πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Chevron και ExxonMobil, να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και να βοηθήσουν στη μείωση των τιμών της βενζίνης κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Βελτίωση της ανάκτησης πετρελαίου από σχιστόλιθο

Οι χημικές επιφανειοδραστικές ουσίες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ζημιάς στον σχηματισμό σχιστολιθικού πετρώματος από τη διαδικασία ρωγμάτωσης και δρουν παρόμοια με το σαπούνι, καθαρίζοντας τα σωματίδια που μπορούν να σφηνωθούν σε ρωγμές στο σχιστολιθικό πέτρωμα και εμποδίζοντας τη ροή του πετρελαίου. Οι χημικές ουσίες στη συνέχεια βοηθούν στον διαχωρισμό του πετρελαίου από το υπόγειο πέτρωμα, ώστε να μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στην επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του Reuters σε ένα τεχνολογικό εργαστήριο της Chevron στο Χιούστον, οι ερευνητές έδειξαν ένα γυάλινο φιαλίδιο αργού πετρελαίου που κολλούσε στα τοιχώματα του μπουκαλιού όταν ανακινούνταν.

Σε ένα άλλο φιαλίδιο που περιείχε τόσο ακατέργαστες όσο και χημικές επιφανειοδραστικές ουσίες, το πετρέλαιο έρεε εύκολα μέσα από το μπουκάλι χωρίς να κολλάει στο γυαλί και το πετρέλαιο τελικά διαχωρίστηκε από τις επιφανειοδραστικές ουσίες, καταδεικνύοντας πώς η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην αποκόλληση του πετρελαίου από το σχιστολιθικό πέτρωμα.

Οι ειδικοί του κλάδου λένε ότι το ποσοστό ανάκτησης πετρελαίου από σχιστόλιθο είναι μόλις 10%, με τη βιομηχανία να αφήνει το υπόλοιπο 90% στο έδαφος επειδή η τεχνολογία δεν είναι ακόμη αρκετά προηγμένη για να αποσπάσει το υπόλοιπο πετρέλαιο από το σφιχτό, συμπιεσμένο βράχο.

Η βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης είναι κρίσιμη επειδή οι καλύτερες περιοχές γεώτρησης έχουν εξορυχθεί με την πάροδο του χρόνου.

«Βρισκόμαστε στο σημείο όπου δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα κέρδη», δήλωσε ο Μπομπ Φρίκλαντ, επικεφαλής στρατηγικής ανάντη στην S&P Global Energy, αν και πρόσθεσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βοηθήσει τη βιομηχανία πετρελαίου να ξεπερνά σταθερά τις προβλέψεις.

Εκτός από τα δικά της πηγάδια, η Chevron κατέχει επίσης δικαιώματα σε ορισμένα πηγάδια στη λεκάνη της Πέρμιας, τα οποία λειτουργούν από άλλες εταιρείες. Η αδειοδότηση της προηγουμένως ιδιόκτητης χημικής τεχνολογίας σημαίνει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου στο κορυφαίο πετρελαϊκό πεδίο των ΗΠΑ.

- Reuters