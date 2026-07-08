Καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας για επιχειρήσεις από την Vodafone

Η Vodafone Business εισάγει τις υπηρεσίες SASE (Secure Access Service Edge) και Secure SD-WAN, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των προηγμένων λύσεων της στον τομέα της συνδεσιμότητας και της κυβερνοασφάλειας. Με αυτές τις υπηρεσίες, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και ασφαλές δίκτυο, ικανό να υποστηρίξει την υβριδική εργασία, την μετάβαση στο cloud και τις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

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Η Vodafone Business SASE είναι μια από τις πιο προηγμένες λύσεις ασφάλειας και συνδεσιμότητας, που ολοκληρώνει το όραμα SD-everything της Vodafone Business και συνεργάζεται με το Vodafone Business Secure SD-WAN. Μέσω ενός ενοποιημένου μοντέλου, συνδυάζει πολλές δυνατότητες ασφάλειας, όπως Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access, Cloud Firewalls και CASB, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης και πλήρως ασφαλές για δίκτυα, εφαρμογές και συσκευές. Η υπηρεσία παρέχει στους απομακρυσμένους χρήστες ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις εφαρμογές cloud και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες από οπουδήποτε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενιαίες πολιτικές ασφάλειας σε υβριδικά μοντέλα εργασίας και ορατότητα της λειτουργίας του δικτύου.

Η Vodafone Business Secure SD-WAN είναι μια σύγχρονη λύση ασφαλούς δικτύωσης που προσφέρει προηγμένη προστασία μέσω ενσωματωμένου Next Generation Firewall, βελτιστοποιημένη δρομολόγηση και ισχυρή απόδοση εφαρμογών, ασφαλή πρόσβαση στο Cloud και απλοποιημένη διαχείριση του εταιρικού δικτύου. Επιπλέον, μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου υπηρεσιών και της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης της Vodafone Business (Managed & Professional Services), οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος υποδομών και να απελευθερώσουν πόρους, ενώ αποκτούν πλήρη εικόνα της λειτουργίας και ασφάλειας του δικτύου τους μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης.

Η υπηρεσία Vodafone Business SASE διατίθεται ως πλήρως προσαρμοσμένη υπηρεσία και, σε συνδυασμό με το Vodafone Business Secure SD-WAN, επεκτείνει τη σύγκλιση δικτύωσης και ασφάλειας από τα άκρα του δικτύου έως τους απομακρυσμένους χρήστες και τις εφαρμογές cloud. Η Vodafone Business παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε φάση υλοποίησης, από τον σχεδιασμό ασφαλών δικτυακών αρχιτεκτονικών έως τη συνεχή λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Vodafone Business SASE και Vodafone Business Secure SD-WAN έχουν αναπτύξει κεντρικά το Vodafone Group σε συνεργασία με τη Fortinet, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Vodafone είναι Global Partner της Fortinet, ενισχύοντας τη δυνατότητα του Vodafone Business να προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες και πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες που συνδυάζουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία δικτύων με ισχυρή ασφάλεια και καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους. Στην Ελλάδα, η εμπορική διάθεση των ολοκληρωμένων SDN λύσεων προηγήθηκε το 2025, με την παρουσίαση τους από το Vodafone Business σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Fortinet.

Επισημαίνεται ότι η Vodafone έχει ανακηρυχθεί Leader στο Gartner® Magic Quadrant™ 2026 για Global WAN Services για όγδοη συνεχόμενη φορά, επιβεβαιώνοντας την αξία της ως αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων για ασφαλή συνδεσιμότητα με δυνατότητα υλοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.