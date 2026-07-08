Κικίλιας-από-Παξούς:-«Ο-Νέος-επιβατικός-σταθμός,-αντάξιος-της-ομορφιάς-του-νησιού»

Τον νέο Επιβατικό Σταθμό Παξών εγκαινίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας το έργο μια νέα πύλη εισόδου για το νησί, αντάξια της φυσικής ομορφιάς και της τουριστικής του δυναμικής.

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Ο υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε αίτημα πολλών ετών και υπογράμμισε τη σημασία οι λιμενικές υποδομές να σχεδιάζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, χωρίς υπερβολές που μπορεί να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των νησιών.

«Η πρώτη εικόνα που θα αντικρίζει πλέον ο ταξιδιώτης φτάνοντας στους Παξούς θα είναι ένας επιβατικός σταθμός υψηλού επιπέδου», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

«Οι υποδομές πρέπει να ταιριάζουν στα νησιά μας»

Ο υπουργός τόνισε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, καθώς ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, η ναυτιλία και οι σχετικές δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να κρατήσουν τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους.

«Η σκέψη μας είναι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Θέλουμε ασφαλή και ποιοτική διασύνδεση, υποδομές που να σέβονται το ιδιαίτερο χρώμα και τη μοναδικότητα κάθε νησιού», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των Παξών πρέπει να γίνει με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του νησιού. «Το ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε τους Παξούς, να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους και να ενισχύσουμε την εικόνα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στήριξη για ύδρευση και νέες παρεμβάσεις

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υδροδότησης των Παξών, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη στηρίξει το νησί μέσω μονάδων αφαλάτωσης, ενώ εξετάζονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού, την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, τις βυθοκορήσεις και τα συνοδά έργα που απαιτούνται για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Για τον παλαιό επιβατικό σταθμό, ο οποίος ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος και στο ΤΑΙΠΕΔ, ο υπουργός ανέφερε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξεταστεί η μακροχρόνια παραχώρηση του χώρου για τη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού και την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο δήμαρχος Παξών Σπυρίδων Βλαχόπουλος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και του Λιμενικού Σώματος.

Νωρίτερα, ο κ. Κικίλιας είχε επισκεφθεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της υπηρεσίας και συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού για την καθημερινή τους προσπάθεια στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων.



- sofokleous10.gr

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