Κοντά στον έλεγχο της Commerzbank η UniCredit – Πλέον κατέχει το 48% των μετοχών

Μία από τις πιο δύσκολες τραπεζικές μάχες της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες γίνεται όλο και περισσότερο ζήτημα του πώς και πότε, και όχι του αν, η UniCredit θα εξασφαλίσει το έπαθλό της, αφότου αποκάλυψε ότι πλησίαζε στον έλεγχο της γερμανικής Commerzbank μετά την επιθετική συμφωνία ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ (51 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, της οποίας ηγείται από το 2021 ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέα Ορτσέλ, αποκάλυψε την Τετάρτη ότι πλέον κατέχει το 48% των μετοχών της γερμανικής τράπεζας, αφότου υπέβαλε μια προσφορά εξαγοράς χαμηλού κόστους για την Commerzbank τον Μάιο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δεν ήταν εύκολο. Η UniCredit επένδυσε για πρώτη φορά στην Commerzbank τον Σεπτέμβριο του 2024, ξεκινώντας μια σχεδόν διετή διελκυστίνδα που έφερε αντιμέτωπες τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Η γερμανική αντίθεση στις προτάσεις του Orcel ήταν εκτεταμένη και η συμφωνία περικλείει τη δυσκολία συγχώνευσης μεγάλων τραπεζών σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες επιθυμούν περισσότερες συγχωνεύσεις για να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους Αμερικανούς ανταγωνιστές.

Η Commerzbank απάντησε στην είδηση ​​της Τετάρτης λέγοντας ότι λιγότερο από το 2% των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών είχαν προσφέρει τις μετοχές τους, με τους περισσότερους να προέρχονται από «τράπεζες και μέρη που συνδέονται με την UniCredit», γεγονός που υπογράμμισε τη «χαμηλή ελκυστικότητα» της συμφωνίας.

Ωστόσο, η UniCredit και ο Διευθύνων Σύμβουλός της κερδίζουν δυναμική που ακόμη και οι επικριτές παραδέχονται ότι φαίνεται ασταμάτητη.

Ο Μπόρις Ράιν, πρωθυπουργός του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται η Commerzbank, κάλεσε την Τετάρτη τις τράπεζες να συνομιλήσουν.

«Η προτεραιότητα τώρα είναι να βρεθεί κοινό έδαφος και να διεξαχθεί εποικοδομητικός διάλογος στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι επιλογές του Οτσέλ για την επόμενη κίνηση

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη κίνηση του Ορτσέλ. Οι επιλογές του περιλαμβάνουν την τροποποίηση ορισμένων συμβάσεων ανταλλαγής που κατέχει η UniCredit για να φτάσει στο 59% της Commerzbank, την αγορά μετοχών στην ελεύθερη αγορά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης τον επόμενο χρόνο ή την έναρξη συνομιλιών με την Commerzbank για μια συμφωνία.

Και τα δύο μέρη δηλώνουν πρόθυμα να καθίσουν, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να βρουν κοινό έδαφος.

Ο Ορτσέλ θα μπορούσε να επιβάλει μια συγχώνευση με 75%, αλλά με το Βερολίνο να εξακολουθεί να κατέχει το 12%, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση και άλλους μετόχους μειοψηφίας.

Τα στελέχη της Commerzbank, τα οποία αγωνίζονται εδώ και μήνες για να διατηρήσουν την ανεξάρτητη τράπεζα, τονίζουν τώρα την ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερο ασφάλιστρο για τους μετόχους, ορισμένοι από τους οποίους λένε ότι θα προσέφεραν τις μετοχές τους εάν η τιμή ήταν σωστή.

«Είναι αναπόφευκτο η UniCredit να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο εδώ και ότι όλο αυτό θα προχωρήσει. Είναι απλώς θέμα χρόνου», δήλωσε ο Μάνφρεντ Πόιντκε, ιδρυτής της MPPM, επενδυτής στην Commerzbank.

Ο Πόιντκε δεν έχει ακόμη πουλήσει τις μετοχές του στην Commerzbank στην UniCredit, αλλά είπε ότι πιθανότατα θα το έκανε εάν η τιμή ήταν 45 ή 47 ευρώ, σε σύγκριση με την τιμή προσφοράς κάτω των 40 ευρώ.

Ο Ορτσέλ αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαπιστώσει σύντομα ότι η UniCredit έχει de facto τον έλεγχο της Commerzbank. Κάτι τέτοιο σε μια εποχή που η UniCredit κατέχει λιγότερο από το 50% των μετοχών θα της κοστίσει περισσότερο σε κεφάλαιο από ό,τι αν είχε τον πλειοψηφικό έλεγχο.

Η υπέρβαση του ορίου του 50% είναι επίσης απαραίτητη εάν η UniCredit πρόκειται να διορίσει τα μισά μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank, όπως έχει προτείνει ο Ορτσέλ.

«Είναι όλο και πιο πιθανό η UniCredit να πρέπει τώρα να ενοποιήσει την εταιρεία μετά την προσφορά και τις εγκρίσεις της ΕΚΤ (και να αντιστρέψει την έκπτωση επαναγοράς που είχε κρατηθεί για το 2025)», δήλωσε η Citi αυτή την εβδομάδα.

Προκλήσεις μπροστά

Ωστόσο, η επίτευξη της τελικής γραμμής για την Orcel δεν είναι εγγυημένη.

Μια επιπλοκή είναι το κύμα τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην εγχώρια αγορά της UniCredit, όπου οι αντίπαλοι εδραιώνονται.

Η πλήρης επένδυση στην Commerzbank θα περιόριζε την οικονομική της ικανότητα συμμετοχής, ωθώντας την UniCredit περαιτέρω προς τα κάτω στην εθνική κατάταξη.

Έπειτα, υπάρχει η γερμανική αντίθεση, την οποία, όπως είπαν πρώην υπάλληλοι της UniCredit που συμμετείχαν στην αγορά της γερμανικής HVB πριν από δύο δεκαετίες, θα μπορούσε να βάλει την τράπεζα σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

Εάν ο Ορτσέλ δεν καταφέρει να πείσει την Commerzbank ή το Βερολίνο να μιλήσουν, θα μπορούσε να καταλήξει να κατέχει τις περισσότερες μετοχές, αλλά να μην είναι ακόμη σε θέση να προωθήσει την πλήρη συγχώνευση που επιθυμεί.

Ο Θόρστεν Μπεκ, διευθυντής της Σχολής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών της Φλωρεντίας, περιέγραψε την «προσέγγιση δημιουργικής καταστροφής» του Ορτσέλ ως «λίγο σαν τον «ελέφαντα στο πορσελάνινο κατάστημα»».

«Ναι, υπάρχει πράγματι μεγάλος κίνδυνος αυτό να μην εξελιχθεί καλά για την UniCredit. Από την άλλη πλευρά, στα χρηματοοικονομικά, τα χρήματα συχνά κερδίζουν και μπορώ να φανταστώ την ανώτερη διοίκηση της Commerzbank να συμμορφώνεται μόλις ολοκληρωθούν όλα», είπε.

- Reuters