Μηνυτήρια-αναφορά-από-Βελόπουλο-στον-Άρειο-Πάγο-μετά-τις-καταγγελίες-Γεωργιάδη-για-Τσίπρα

Το κατώφλι του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, με αφορμή τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019.

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Ο κ. Βελόπουλος εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, δήλωσε: «Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η Δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή Δικαιοσύνη, με αναφορά της ζητεί να διαλευκανθεί η καταγγελία, αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σήψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η ΝΔ, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κ. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη, για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο, εκφράζουμε την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον, ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση για Δικαιοσύνη, δεν συνάδουν».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν γνώριζε κάτι, απάντησε: «Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για την δωροδοκία. Δηλ. ενεργητική δωροδοκία. Όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία πρέπει η Δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος».

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