Μια εταιρεία μεγαλύτερη από την αποτίμησή της

Αν κάποιος κοιτούσε μόνο τη χρηματιστηριακή αξία των 30 εκατ. ευρώ, δύσκολα θα φανταζόταν ότι πίσω της βρίσκεται μια εταιρεία η οποία προβλέπεται να υπερδιπλασιάσει τα καθαρά της κέρδη, να δημιουργήσει καθαρό ταμείο άνω των 12 εκατ. ευρώ και να δραστηριοποιείται στους τομείς όπου θα κατευθυνθούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από εκεί αρχίζει και η πραγματική ανάγνωση της εταιρείας Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις (EInS).

Η τιμή-στόχος των 2,34 ευρώ έχει τη δική της σημασία, όμως το μεγαλύτερο βάρος της έκθεσης βρίσκεται στις παραδοχές που χρησιμοποιεί η Optima Bank για να περιγράψει την επόμενη πενταετία. Για έναν επενδυτή, θεσμικό ή μη, εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις που έχουν μεγαλύτερη αξία από έναν δωδεκάμηνο στόχο.

Η αλλαγή αρχίζει από το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο. Η παλιά Euroconsultants έχει μετατραπεί σε έναν όμιλο που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση δημόσιων επενδυτικών προγραμμάτων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή μετάβαση, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και πλέον σε έργα που συνδέονται ακόμη και με τον αμυντικό τομέα. Παράλληλα, η δραστηριότητά της εκτείνεται πέρα από την Ελλάδα, με παρουσία σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμμετοχή σε διεθνή έργα για οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, η EBRD, η EIB και το UNDP.

Εδώ βρίσκεται και το πρώτο σημείο που αξίζει μεγαλύτερης προσοχής. Οι περισσότεροι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν μια εταιρεία συμβούλων. Στην πράξη, η EInS συμμετέχει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από τη μελέτη και τον σχεδιασμό μέχρι τη χρηματοδότηση, την ωρίμανση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητά της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μία κατηγορία υπηρεσιών. Αντίθετα, διαθέτει παρουσία σε πολλαπλά στάδια της ίδιας επενδυτικής διαδικασίας, κάτι που της επιτρέπει να δημιουργεί επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Αξίζει επίσης να σταθεί κανείς στη μεγάλη διασπορά των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία κινείται ταυτόχρονα στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου, στην πράσινη οικονομία, στις έξυπνες πόλεις, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στις ενεργειακές εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά παρουσία σχεδόν σε κάθε τομέα που αναμένεται να απορροφήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα χρόνια και το συνολικό μέγεθος είναι εντυπωσιακό. Περισσότερα από 22 δισ. ευρώ απομένουν προς απορρόφηση από το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μπορεί να φτάσει τα 16,6 δισ. ευρώ, νέα προγράμματα ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό, ενώ προστίθεται και το νέο European Competitiveness Fund, από το οποίο η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει έως 10 δισ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει ήδη δραστηριότητα στους περισσότερους τομείς που θα απορροφήσουν αυτούς τους πόρους, από την ψηφιοποίηση και την ενέργεια μέχρι την καινοτομία, την τεχνολογική μεταφορά και τα έργα άμυνας.

Το δεύτερο σημείο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων περίπου 16 εκατ. ευρώ. Για μια εισηγμένη που εμφάνισε κύκλο εργασιών 6,77 εκατ. ευρώ το 2025, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από δύο ετήσιους τζίρους. Πρόκειται για έναν δείκτη που προσφέρει σημαντική ορατότητα στην παραγωγή εσόδων των επόμενων χρήσεων και περιορίζει την εξάρτηση από την άμεση ανάληψη νέων έργων.

Αν προστεθεί και η γεωγραφική διάσταση, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική. Το 2025 η εγχώρια δραστηριότητα ήταν εκείνη που στήριξε την ανάπτυξη, καθώς τα διεθνή έσοδα μειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση ορισμένων έργων. Η Optima, όμως, προβλέπει ότι η διεθνής παρουσία θα επιστρέψει δυναμικά, εκτιμώντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης σχεδόν 38% έως το 2030. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προβλέψεις ανάπτυξης ολόκληρης της έκθεσης.

Το ίδια εικόνα εμφανίζεται και στις προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών. Η Optima προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,6%, το EBITDA κατά 11,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη θα κινούνται ακόμη ταχύτερα, με 17,1% ετησίως. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τελευταίους αριθμούς έχει τη δική της σημασία. Όταν τα καθαρά κέρδη αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό από τον κύκλο εργασιών, η λειτουργική αποδοτικότητα βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Εδώ αρχίζει να αλλάζει και η οπτική της αποτίμησης. Οι αριθμοί παύουν να περιγράφουν μια εταιρεία που απλώς ακολουθεί τον κύκλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αρχίζουν να περιγράφουν μια επιχείρηση με υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, χαμηλές επενδυτικές ανάγκες και ταμειακές ροές που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Οι προβλέψεις της Optima δεν στηρίζονται σε μια απότομη εκτίναξη των αποτελεσμάτων στο τέλος της πενταετίας. Αντίθετα, κάθε χρήση προσθέτει ένα ακόμη σκαλοπάτι. Το EBITDA εκτιμάται στα 3,01 εκατ. ευρώ το 2026, ανεβαίνει στα 3,25 εκατ. ευρώ το 2027, στα 3,62 εκατ. ευρώ το 2028, στα 4,17 εκατ. ευρώ το 2029 και φθάνει τα 4,77 εκατ. ευρώ το 2030. Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώνονται σε 2,26, 2,44, 2,75, 3,18 και 3,66 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνεται σταδιακά από 61,1% σε 63,6% μέσα στην ίδια περίοδο.

Οι ταμειακές ροές είναι ίσως το πιο δυνατό σημείο της έκθεσης.

Οι προβλέψεις της Optima μιλούν για ελεύθερες ταμειακές ροές που θα προσεγγίζουν κατά μέσο όρο τα 2,9 εκατ. ευρώ ετησίως, την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις παγίου εξοπλισμού περιορίζονται σχεδόν σε συμβολικά επίπεδα, μόλις 12.500 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που συναντά κανείς κυρίως σε επιχειρήσεις με έντονο know-how και περιορισμένες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις. Κάθε νέα σύμβαση μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγή μετρητών αντί να απορροφά συνεχώς νέο κεφάλαιο.

Η πορεία του καθαρού ταμείου ακολουθεί επίσης ανοδική τροχιά σε κάθε χρήση. Από 4,7 εκατ. ευρώ το 2026, οι προβλέψεις ανεβάζουν το ποσό στα 6,4 εκατ. ευρώ το 2027, στα 8,2 εκατ. ευρώ το 2028, στα 10,2 εκατ. ευρώ το 2029 και στα 12,4 εκατ. ευρώ το 2030. Αν επαληθευτεί αυτή η διαδρομή, η εταιρεία θα διαθέτει ρευστότητα που αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της σημερινής χρηματιστηριακής της αξίας, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για διανομές, επενδύσεις ή εξαγορές που θα ενισχύσουν την παρουσία της σε νέες αγορές.

Οι προβλέψεις αυτές απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη αξία μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Όπως έγινε γνωστό, τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν ήδη προσεγγίσει τα 8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που υπερβαίνει ακόμη και τις παραδοχές της Optima για το 2026. Παράλληλα, η διοίκηση εκτίμησε ότι τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου θα κινηθούν περίπου 80% υψηλότερα από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το περιθώριο EBITDA να διατηρείται κοντά στο 40%, ενώ γνωστοποίησε ότι εξετάζει και τη διανομή προμερίσματος μέσα στο 2026.

Το επόμενο ερώτημα αφορά πλέον την αποτίμηση. Η Optima επέλεξε να αποτιμήσει την εταιρεία αποκλειστικά με μοντέλο DCF, χρησιμοποιώντας WACC 10,6% και τελικό ρυθμό ανάπτυξης 1%, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 2,34 ευρώ. Οι παραδοχές που χρησιμοποιεί η Optima διακρίνονται από υψηλό βαθμό συντηρητισμού, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία αναμένεται να εμφανίζει διψήφια αύξηση πωλήσεων, διαρκή ισχυρή ενίσχυση της κερδοφορίας και ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή ταμειακών ροών.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος τρόπος ανάγνωσης της αποτίμησης.

Οι επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη διαχείριση σύνθετων έργων και στην καινοτομία διαπραγματεύονται διεθνώς με υψηλότερους πολλαπλασιαστές όταν συνδυάζουν ισχυρό ισολογισμό με σταθερή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών. Αν η EInS υλοποιήσει τους στόχους της και αυξήσει παράλληλα τη συμμετοχή των διεθνών έργων στον κύκλο εργασιών της, οι σημερινοί πολλαπλασιαστές θα αρχίσουν να δείχνουν περιορισμένοι απέναντι στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Με βάση τα προβλεπόμενα καθαρά κέρδη του 2027 και του 2028, την εξέλιξη του καθαρού ταμείου και τους πολλαπλασιαστές αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών, μια εύλογη αποτίμηση τοποθετεί την κεφαλαιοποίηση στην περιοχή των 42 έως 47 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε τιμή μεταξύ 2,70 και 3,00 ευρώ ανά μετοχή. Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας ή η ανάληψη μεγαλύτερων έργων θα μπορούσε να μεταφέρει την αποτίμηση ακόμη υψηλότερα.

Η EInS έχει πλέον μπροστά της μια αγορά που αναμένεται να διοχετεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε τομείς όπου ήδη διαθέτει παρουσία. Από εδώ και πέρα, η αξία θα παραχθεί μέσα από την εκτέλεση των έργων, τη διεύρυνση της κερδοφορίας και την ενίσχυση των ταμειακών ροών. Αν αυτή η διαδρομή επιβεβαιωθεί, η αγορά θα έχει μπροστά της μια εταιρεία τελείως διαφορετική από εκείνη που αποτιμά σήμερα.

Διαγραμματικά, η μετοχή συνεχίζει να συσσωρεύει δυνάμεις κάτω από τη ζώνη των 2,00-2,15 ευρώ. Μια καθαρή ανοδική διάσπαση αυτής της περιοχής θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη σαθρή αντίσταση, η οποία εντοπίζεται κοντά στα 2,68 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

July 8, 2026