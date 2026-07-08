Νέα-ανάφλεξη-στη-Μέση-Ανατολή:-Αμερικανικά-πλήγματα-σε-80-ιρανικούς-στόχους,-σειρήνες-αεράμυνας-σε-Μπαχρέιν-και-Κουβέιτ

Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στοχεύοντας περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας.

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Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα αποτέλεσαν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

BREAKING 🔴 U.S. military: “U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed a new round of offensive strikes against Iran, July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran’s latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of… pic.twitter.com/9hw6SH0Q5x — Indian🇮🇳 (@singh31919) July 8, 2026

Τα σημεία που χτύπησαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Όπως ανέφερε η αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους». «Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου. «Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

Τόσο το Κουβέιτ, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, όσο και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχουν μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.



Οι επιθέσεις στα τρία εμπορικά πλοία

Η CENTCOM υποστήριξε ότι πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, ιρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο M/T Al Rekayyat, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το M/T Wedyan, υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας, και το M/T Cyprus Prosperity, υπό σημαία Λιβερίας.

Η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ιράν «αδικαιολόγητη επιθετικότητα», τονίζοντας ότι αποτελούν «σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας» και απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Έτοιμες οι ΗΠΑ να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο»

Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή υπάρξει νέα παραβίαση.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση αυξάνει την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Ιράν: Θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της «παραβίασης» αυτής και διεμήνυσε πως «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ.

«Οι ενέργειες του Ιράν στο στενό είναι εντελώς απαράδεκτες από τη σκοπιά των ΗΠΑ και δεν θα μείνουν ατιμώρητες», είπε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών που απαγόρευσε «νέες συναλλαγές» ιρανικών υδρογονανθράκων από χθες.

Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI σημείωνε άνοδο 2,63% στα 72,29 δολάρια λίγη ώρα αφού άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

Η ναυσιπλοΐα ξανάρχισε στο στενό του Ορμούζ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, αλλά το εγχείρημα δεν ήταν ακριβώς ανέφελο.

Στα τέλη Ιουνίου, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης — οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο 24ωρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τα μέρη κατόπιν συνεννοήθηκαν, ανέστειλαν τις εχθροπραξίες.

Άλυτες διαφωνίες για τη διαχείριση του στενού

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan» και αυτή του δεξαμενόπλοιου «Al Rekayyat του Κατάρ», καταγγέλλοντας «επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού».

Νωρίτερα το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιρανό επιτετραμμένο και απαίτησε «εξηγήσεις για την επίθεση αυτή» εναντίον του πλοίου του.

Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε ακόμη ότι επέδωσε στον ιρανό διπλωμάτη νότα διαμαρτυρίας, αξιώνοντας η Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια» και να «απέχει από το να θέσει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ από την πλευρά του απέρριψε την «απαράδεκτη» κατηγορία του Κατάρ εναντίον της χώρας του.

Χωρίς να τις αποδώσει κάπου, η UKMTO ανέφερε χθες Τρίτη ότι σημειώθηκαν άλλες δυο επιθέσεις, μια εναντίον δεξαμενόπλοιου με άγνωστου τύπου βλήμα, δεύτερη εναντίον δεξαμενόπλοιου με drone που δεν έκανε σαφές από ποιον εξαπολύθηκε.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η βρετανική υπηρεσία, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε περιβαλλοντική μόλυνση.

Η Τεχεράνη αποκλείει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, να υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση του στενού του Ορμούζ γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στο Ιράκ, όπου θα γίνουν τελετές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, πόλεις με πολλούς από τους πιο ιερούς χώρους λατρείας του σιιτικού ισλάμ.