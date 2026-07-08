Νέα πρωτοβουλία της Volton για τη στήριξη της Σικίνου στο πλαίσιο του προγράμματος “Φωτίζουμε ό,τι αξίζει”

Η Volton προχωρά σε νέα παρέμβαση στη Σίκινο στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Φωτίζουμε ό,τι αξίζει”, συνεχίζοντας την υποστήριξή της προς τα ακριτικά νησιά.

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Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δράσης στο Αγαθονήσι το 2025, η εταιρεία, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση και τον Δήμο Σικίνου, προγραμματίζει την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού σε ένα τμήμα του δρόμου που συνδέει την Αλοπρόνοια με τη Χώρα, μια σημαντική διαδρομή για την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την εγκατάσταση περίπου 35 σύγχρονων μεταλλικών στύλων φωτισμού με λαμπτήρες και ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, που λειτουργούν αυτόνομα και δεν απαιτούν σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την οδική ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και τις ανάγκες συντήρησης.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής βιωσιμότητας της Volton, με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που ενσωματώνουν ενεργειακή αποδοτικότητα, καινοτομία και κοινωνικό αντίκτυπο. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα της Σικίνου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Κατερίνα Γκίνη, διευθύντρια εταιρικών και marketing επικοινωνιών της εταιρείας, δήλωσε: «Στη Volton πιστεύουμε ότι η ενέργεια αποκτά αξία όταν έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Φωτίζουμε ό,τι αξίζει”, υποστηρίζουμε έργα που αναβαθμίζουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες. Η νέα μας πρωτοβουλία στη Σίκινο, σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Σύμπλευση, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να είμαστε παρόντες εκεί όπου χρειάζεται πραγματικά».

Ακολουθώντας τις αρχές της συνέπειας, της συνεργασίας και της καινοτομίας, η Volton συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις με σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, φωτίζοντας ό,τι πραγματικά αξίζει, καταλήγει η ανακοίνωση.