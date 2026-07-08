Νέος-πρόεδρος-του-Συνδέσμου-Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ-ο-Θέμης-Σαρασίδης

Ο Θέμης Σαρασίδης αναλαμβάνει νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί ώστε να ενισχύσει τον ρόλο του ως του μεγαλύτερου φορέα εξωστρέφειας της χώρας.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 51ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε χθες 07.07.26, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρό του τον Θέμη Σαρασίδη καθώς και τα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ.

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Η θητεία της νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου, είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2028.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΣΕΒΕ 2026-2028 έχει ως εξής:

Ως Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΣΕΒΕ ορίστηκε από το ΔΣ η κα. Βασιλική Λούντζη, Νομική Σύμβουλος ΣΕΒΕ.

Θέμης Σαρασίδης: Θα ανεβάσουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Θέμης Σαρασίδης αναλαμβάνοντας το τιμόνι του ΣΕΒΕ, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εκλογή μου στην προεδρία του ΣΕΒΕ και ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή με πλήρη επίγνωση της ιστορίας των 51 ετών του Συνδέσμου, του σημαντικού έργου που επιτέλεσαν όλες οι προηγούμενες Διοικήσεις και της πολύτιμης παρακαταθήκης που μας κληροδότησαν.

Με πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και συλλογικής προσπάθειας, η νέα Διοίκηση θα εργαστεί ώστε ο ΣΕΒΕ να ανεβάσει ακόμη ψηλότερα τον πήχη, ενισχύοντας τον ρόλο του ως του μεγαλύτερου φορέα εξωστρέφειας της χώρας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας τα επόμενα χρόνια.»