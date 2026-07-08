Οι-ΗΠΑ-εξαπέλυσαν-μεγάλα-πλήγματα-στο-Ιράν-μετά-τις-επιθέσεις-σε-πλοία-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Νέα ένταση προκαλείται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη ισχυρών στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε την επαναφορά κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, θέτοντας σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία.

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά εκτεταμένων και ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε, να επιβάλουν «βαρύ κόστος» στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά τριών εμπορικών σκαφών που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ και στα οποία επέβαιναν άμαχοι ναυτικοί.

«Η επιθετικότητα που επέδειξε το Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Επιστρέφουν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ως αντίποινα για τη σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του.

«Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Η απόφαση αποτελεί τη νεότερη πρόκληση για την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ενώ ακυρώνει μία από τις βασικές παραχωρήσεις που είχαν δοθεί στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του Brent να αυξάνεται κατά 3%, φτάνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι, αν και παραμένει κοντά στα επίπεδα πριν από την πολεμική κρίση.

Το αμερικανικό αργό κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, σχεδόν 6%, ξεπερνώντας ξανά το όριο των 70 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 30 Ιουνίου.

Η συμφωνία που κατέρρευσε και η νέα κρίση

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αρχικά συμφωνήσει στην άρση των κυρώσεων για τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε χαρακτηρίσει τότε την κίνηση ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις «παραγωγικές συνομιλίες» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η συμφωνία είχε επιτρέψει την αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, συμβάλλοντας στη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, η εκεχειρία δοκιμάστηκε επανειλημμένα μετά τα περιστατικά κατά τα οποία το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων μέσα ή κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή