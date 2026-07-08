«Πάγος»-στον-νέο-διαγωνισμό-για-τις-1.000-κάμερες-στους-δρόμους-κατά-των-παραβάσεων

MAYCON και AKTOR κατέθεσαν προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ που ανέστειλε τον διαγωνισμό μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Η δεύτερη απόπειρα και το νέο «στοπ».

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Δεν είχε αίσια εξέλιξη, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ούτε ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, που «βγήκε στον αέρα» εκ νέου προ μηνός περίπου, μετά το αρχικό «ναυάγιο» λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών.

Όπως προκύπτει, Maycon και AKTOR προσέφυγαν και πάλι στην ΕΑΔΗΣΥ καταθέτοντας προδικαστική προσφυγή, ζητώντας την ακύρωση της διακήρυξης για την ανάθεση μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» (από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης), συνολικού ποσού 44.055.805 ευρώ και με διάρκεια έξι (6) έτη.

Όπως προκύπτει, προχτές συνεδρίασε το 2ο κλιμάκιο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αποδέχτηκε τα αιτήματα παροχής προσωρινής προστασίας που περιλαμβάνονται στις προδικαστικές προσφυγές, διατάσσοντας την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και δη της διενέργειας του προκείμενου διαγωνισμού έως την έκδοση οριστικής απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός ματαιώθηκε έπειτα από σειρά προδικαστικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από εταιρείες και κοινοπραξίες που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα, της κοινοπραξίας Neurosoft – Ots και των εταιρειών Aktor και Maycon. Σύμφωνα με όσα υποστήριζαν τότε οι εταιρείες, οι όροι της διακήρυξης περιλάμβαναν ιδιαίτερα εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις, αλλά και ασάφειες ή αντιφάσεις που, κατά την εκτίμησή τους, περιόριζαν τον ανταγωνισμό και δυσχέραιναν τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Για την ιστορία, και μέχρι να «βγει» τελικός χρησμός από την ΕΑΔΗΣΥ, το έργο θεωρήθηκε ως βασικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών για την καταγραφή βασικών τροχαίων παραβάσεων, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας – Ελληνικής Αστυνομίας». Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση χιλίων (1.000) σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, χρήσης κινητού τηλεφώνου και μη χρήσης ζώνης/κράνους για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.