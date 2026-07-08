Παραιτήθηκε -και- η Κατερίνα Νοτοπούλου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Νοτοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο ανακοίνωσε την απόφασή της. Παράλληλα, η πρώην -πλέον- βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο ενημέρωσε και επισήμως για την απόφασή της, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Εικάζεται πως η κίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο, 11 Ιουλίου, είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή Κεντρικής Επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις – ακόμα- και για το μέλλον του κόμματος.

- sofokleous10.gr

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