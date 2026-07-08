Πειραιώς: Η μοναδική τράπεζα της ΝΑ Ευρώπης που συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τη Defense and Resilience Bank

Η Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Defense and Resilience Bank (DSRB), σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως J.P. Morgan, Commerzbank, Deutsche Bank, ING και National Bank of Canada. Η DSRB αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής της ανάπτυξης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η DSRB ιδρύεται από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, χρησιμοποιώντας δάνεια, εγγυήσεις και προσελκύοντας ιδιωτικά κεφάλαια. Θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων, καθώς, παρά την ύπαρξη ιδιωτικής χρηματοδότησης, απαιτείται ένας αξιόπιστος εταίρος ικανός να μοιράζεται τον κίνδυνο, να παρέχει εγγυήσεις, να βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα και να δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη μακροχρόνια χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.

Η DSRB καλύπτει ένα θεσμικό κενό στην Διεθνή Χρηματοπιστωτική Αρχιτεκτονική και αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση των δανείων προς αμυντικές εταιρείες σε όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι θεμελιώδεις για τις αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να επεκτείνουν την παραγωγή τους, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, να επενδύσουν σε καινοτόμες δυνατότητες και να αναπτύξουν την παραγωγική ικανότητα που διασφαλίζει την κοινή μας ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις 12 διεθνείς τράπεζες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, το Καταστατικό, οι κεφαλαιακές δεσμεύσεις και το πλαίσιο διακυβέρνησης που έχουν συμφωνηθεί από τα ιδρυτικά κράτη παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού πολυμερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με αξιολόγηση ΑΑΑ. Επισημαίνουν ότι η DSRB είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αποτελεί μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα συλλογικής ασφάλειας, η οποία προάγει την καινοτομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς, λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς άλλα εθνικά και πολυμερή χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής.

Στην πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί τη θεσμική γέφυρα μεταξύ κρατικού σχεδιασμού και ιδιωτικού κεφαλαίου, συμμετέχουν μαζί με την Πειραιώς και οι BMO Financial Group, CIBC, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, LBBW, National Bank of Canada, RBC Capital Markets, Scotiabank και TD Bank Group.