Πενταετές ομόλογο Seanergy: Δύο φορές υπερκάλυψη – Άντλησε 100 εκατ. ευρώ

Υψηλή ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

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Κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ άντλησε η Seanergy με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, με την ζήτηση να ανέρχεται σε 202,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά

2,03 φορές.

Η Seanergy διέθεσε συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και τιμή διάθεσης στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: