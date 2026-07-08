Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, July 8
    Πενταετές-ομόλογο-seanergy:-Δύο-φορές-υπερκάλυψη-–-Άντλησε-100-εκατ.-ευρώ
    Πενταετές ομόλογο Seanergy: Δύο φορές υπερκάλυψη – Άντλησε 100 εκατ. ευρώ

    Πενταετές ομόλογο Seanergy: Δύο φορές υπερκάλυψη – Άντλησε 100 εκατ. ευρώ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Υψηλή ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ άντλησε η Seanergy με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, με την ζήτηση να ανέρχεται σε 202,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά
    2,03 φορές.

    Η Seanergy διέθεσε συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και τιμή διάθεσης στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

    Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

    • 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές,
    • 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.