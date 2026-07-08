Πρακτικά Fed: Διχασμός για την πορεία των επιτοκίων – Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τη νομισματική πολιτική

Διχασμένοι εμφανίστηκαν οι αξιωματούχοι της Federal Reserve στην τελευταία συνεδρίασή τους σχετικά με την επόμενη κίνηση στα επιτόκια.

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Διχασμένοι εμφανίστηκαν οι αξιωματούχοι της Federal Reserve στην τελευταία συνεδρίασή τους σχετικά με την επόμενη κίνηση στα επιτόκια, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέτασαν, τόσο το ενδεχόμενο μελλοντικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής όσο και το σενάριο νέων αυξήσεων, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), στις 16-17 Ιουνίου, τα μέλη της Fed κατέγραψαν διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μειώσεις επιτοκίων, ενώ άλλοι προειδοποίησαν ότι η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ίσως απαιτήσει ακόμη πιο περιοριστική πολιτική.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Γουόρς χαρακτήρισε τη συζήτηση μια «οικογενειακή διαφωνία», η οποία ωστόσο κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση να διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο της Fed αμετάβλητο στο εύρος 3,5% – 3,75%, επίπεδο στο οποίο παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Τα πρακτικά δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερες εντάσεις, αλλά ανέδειξαν τις αποκλίνουσες απόψεις εντός της επιτροπής. Σύμφωνα με το λεγόμενο «dot plot», τις προβλέψεις των μελών για την πορεία των επιτοκίων, η εικόνα έδειξε μια οριακή κλίση προς μία αύξηση επιτοκίων εντός του έτους και στη συνέχεια μία μείωση σε καθένα από τα δύο επόμενα χρόνια.

«Πολλοί συμμετέχοντες» εκτίμησαν ότι το κατάλληλο επίπεδο των επιτοκίων στο τέλος του έτους θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερα από το σημερινό εύρος, σύμφωνα με τα πρακτικά. Ωστόσο, «πολλοί άλλοι» θεώρησαν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να κινηθούν υψηλότερα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Η Fed επανέλαβε ότι οι επόμενες αποφάσεις της θα εξαρτηθούν από τα νέα οικονομικά στοιχεία, επιβεβαιώνοντας μια πιο προσεκτική στάση στην επικοινωνία της πολιτικής της. Υπό τον Γουόρς, η κεντρική τράπεζα επιχειρεί να περιορίσει τις ενδείξεις για τις μελλοντικές της κινήσεις, απομακρυνόμενη από την πρακτική της λεγόμενης «καθοδήγησης» των αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση ήταν αισθητά μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν, με την πλειονότητα των αξιωματούχων να στηρίζει μια πιο σύντομη και ευέλικτη επικοινωνιακή στρατηγική.

Ο νέος πρόεδρος της Fed έχει ήδη προαναγγείλει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων και αναθεώρηση των εργαλείων επικοινωνίας της, επιδιώκοντας να αφήσει μεγαλύτερο περιθώριο προσαρμογής της πολιτικής ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.