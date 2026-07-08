ΠΣΕ: Άνοδος 13,5% των εξαγωγών το πεντάμηνο – Νέα μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Συνέχισαν την ανοδική πορεία τους και τον Μάιο του 2026, οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους ενισχύθηκαν κατά 13,5%, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), που βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια περίοδο, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 9%, καθώς η άνοδος των εξαγωγών υπερέβη σημαντικά εκείνη των εισαγωγών, ενώ θετική ήταν η εικόνα τόσο στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις Τρίτες Χώρες. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων αφορά την πλειονότητα των βασικών παραγωγικών κλάδων, με τον πρόεδρο του ΠΣΕ, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, να επισημαίνει ότι τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου αποτυπώνουν τη διαμόρφωση μιας σταθερής αναπτυξιακής τάσης για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

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Η ανάλυση

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 875,8 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2026 ή κατά 20,9% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,07 δισ. ευρώ έναντι 4,20 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (5,1%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,41 δισ. ευρώ από 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν τον Μάιο του 2026 (7,8% ή 511,1 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,04 δισ. ευρώ έναντι 6,52 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,61 δισ. ευρώ από 5,60 δισ. ευρώ, δηλαδή παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (0,2%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 364,7 εκατ. ευρώ ή κατά -15,7%, στα 1,96 δισ. ευρώ από 2,33 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 6,5% ή 152,7 εκατ. ευρώ και άγγιξε μόλις τα 2,20 εκατ. ευρώ από 2,35 εκατ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Μάιο.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 13,5% και άγγιξαν τα 22,90 δισ. ευρώ από 20,17 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 2,7 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 16,4 δισ. ευρώ από 15,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 706,9 εκατ. ευρώ ή κατά 4,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Μαΐου 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4%, καθώς διευρύνθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,35 δισ. ευρώ έναντι 33,85 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 27,56 δισ. ευρώ από 27,11 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 447,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 περιορίστηκε κατά 9%, στα 12,45 δισ. ευρώ από 13,68 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 2,3% και άγγιξε τα 11,17 δισ. ευρώ από 11,43 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκε κατά 259,1 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάιο του 2025, συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. (14,4%) αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη προς τις τρίτες χώρες (29,8%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει οριακά θετική για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (2%), σε αντίθεση με την εικόνα των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, όπου παραμένει όντως θετική και μάλιστα με ρυθμό 11,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό περιορίστηκε κατά 3 μονάδες και άγγιξε μόλις το 54,7% έναντι 57,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,3% έναντι 42,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,2% και των τρίτων χωρών στο 34,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (12,6%) όπως και προς τις τρίτες χώρες κατά 14,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει προς τις χώρες της ΕΕ (6,7%), διαφοροποιείται όμως προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα (0,2%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους προϊοντικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (74,9%), Τρόφιμα (6,1%), Βιομηχανικά (11,7%), Χημικά (5,1%), Μηχανήματα (12,3%), Πρώτες Ύλες (9,5%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (22,1%).

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Διαφόρων Βιομηχανικών (-12,5%), των Ποτά και Καπνός (-6,3%) και των Λαδιών (-27%), σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Εξετάζοντας το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των 7 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (44,2%), Τρόφιμα (9,3%), Βιομηχανικά (1,2%), Χημικά (3%), Μηχανήματα (4,2%), Πρώτες Ύλες (12%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (12,7%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Λαδιών (-17,9%) και των Ποτά & Καπνός (-1,4%), σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Διαφόρων Βιομηχανικών (0,2%).