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    Wednesday, July 8
    Στα-130-δισ.-δολάρια-αποτιμάται-η-blue-origin-του-Τζεφ-Μπέζος
    Στα 130 δισ. δολάρια αποτιμάται η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος

    Στα 130 δισ. δολάρια αποτιμάται η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος

    By Επιχειρήσεις No Comments2 Mins Read

    Ο Μπέζος πρόκειται να συνεισφέρει 2 δισ. δολάρια στον funding round, μαζί με περίπου 4 δισ. δολάρια από το hedge fund Coatue Management, σύμφωνα με το CNBC.

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    Περίπου 10 δισ. δολάρια συγκέντρωσε η Blue Origin στον πρώτο γύρο εξωτερικής χρηματοδότησης, με την αποτίμησης της επιχείρησης του Τζεφ Μπέζος να φλερτάρει με τα 130 δισ. δολάρια.

    Ο Μπέζος πρόκειται να συνεισφέρει 2 δισ. δολάρια στον funding round, μαζί με περίπου 4 δισ. δολάρια από το hedge fund Coatue Management, σύμφωνα με το CNBC.

    Τα υπόλοιπα 4 δισ. δολάρια έχουν δει σημαντική ζήτηση, με αρκετούς σημαντικούς επενδυτές να αναμένεται να συμμετάσχουν, τόνισαν αρμόδιες πηγές που επικαλείται το CNBC.

    Ο γύρος χρηματοδότησης έρχεται αμέσως μετά από την πιο επιτυχημένη IPO της ιστορίας, για τη SpaceX που πλέον αποτιμάται σε 2 τρισ. δολάρια, καθώς μάζεψε σχεδόν 86 δισ. δολάρια, μετατρέποντας τον Έλον Μασκ σε τρισεκατομμυριούχο, ενώ ήδη κατείχε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

    Ο κ. Μπέζος υπογράμμισε ότι η Amazon «εξετάζει» εξωτερικές επενδύσεις. «Είναι μια καλή στιγμή, στην πραγματικότητα, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον και να προσελκύσουμε μερικούς άλλους εξωτερικούς επενδυτές», επεσήμανε τον Μάιο.

    Ο ίδιος, που την Amazon και παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2021, έχει στρέψει περισσότερο την προσοχή του στην Blue Origin, την οποία έχτισε το 2000.

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