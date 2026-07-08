Τρίμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-αυξημένο-επιτόκιο

Στο 2,16% (έναντι 2,01% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία) διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (Τετάρτη 8 Ιουνίου 2026) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ).

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,030 δισ., που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

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Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ.), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν δηλαδή 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

- ΟΔΔΗΧ