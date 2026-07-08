Τραμπ-μετά-τη-Σύνοδο-του-ΝΑΤΟ:-Υπήρχε-τεράστια-αγάπη-στην-αίθουσα,-οι-περισσότερες-χώρες-συμφώνησαν-για-το-5%-στις-αμυντικές-δαπάνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι είχε μια «εξαιρετική εμπειρία», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση των ηγετών «πολύ επιτυχημένη».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «τεράστια αγάπη στην αίθουσα» κατά τις κλειστές συζητήσεις των ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου. «Είναι κρίμα που ο Τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε, γιατί εκεί βρίσκονταν πολλοί, πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν καλοσύνη στην καρδιά τους – όχι κακό, καλοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τους αρέσει η δουλειά που κάνω», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Είπαν: “Κύριε, σας αγαπάμε”. Αυτά τα λένε ενήλικες άνθρωποι, δεν είναι ωραίο;».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του στο Ιράν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος είναι στόχος της Τεχεράνης.

«Είχαν ηγέτες, πέθαναν… Τώρα έχουν νέους ηγέτες. Μπορεί να πεθάνουν. Και ξέρετε κάτι, μπορεί κι εγώ να πεθάνω, επειδή είμαι ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος τους», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν πιστεύει πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος ευρείας κλίμακας μετά τα πλήγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. «Δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσει. Νομίζω πως ό,τι γίνει θα γίνει πολύ γρήγορα. Χτύπησαν ένα-δύο πλοία και έτσι εμείς τους χτυπήσαμε πιο σκληρά», είπε.

«Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα (…) και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου», επέμεινε. «Δεν μπορείς να επιτρέψεις σε παράφρονες να έχουν πυρηνικό όπλο», είπε επίσης, δηλώνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι βέβαιος» ότι θέλει να κάνει συμφωνία με την ιρανική ηγεσία.

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών, λέγοντας ότι η περσινή Σύνοδος στην Ολλανδία ήταν «χωρίς προηγούμενο», καθώς οι χώρες συμφώνησαν στην αύξηση των ετήσιων αμυντικών δαπανών από το 2% στο 5% του ΑΕΠ.

«Οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει» δήλωσε ο Τραμπ. «Υπάρχουν μερικές που δεν το έκαναν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το κάνουν και μάλιστα πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες στην Άγκυρα εξετάστηκε η πρόοδος των κρατών-μελών προς την επίτευξη του στόχου του 5%.

«Πολλές από αυτές τις χώρες είναι πολύ πλούσιες, παρεμπιπτόντως. Δεν χρειάζεται να τις λυπόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστά προστατευμένες», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου – από τους δασμούς και το Μεξικό μέχρι το TikTok – πριν επιστρέψει ξανά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.