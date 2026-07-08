Φορολογικές-δηλώσεις:-Παράταση-υποβολής-ζητούν-οι-λογιστές

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026 ζητεί από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών.

Όπως και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε σχετική επιστολή της, σημειώνει πως «ο κλάδος μας, για ακόμη μια φορά, δέχεται αφόρητη πίεση από το συνεχές κυνήγι ημερομηνιών προκειμένου να ανταποκριθούμε στον τεράστιο όγκο δουλειάς. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ξεκούραση, συχνά με συνέπειες στη σωματική και ψυχική μας υγεία, στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στις πλείστες υποχρεώσεις που έχουμε επωμιστεί».

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Οι λογιστές επισημαίνουν ότι ο τεράστιος όγκος δουλειάς (Mydata, πλατφόρμες κάθε είδους, και πολλά ακόμα) που έχει προστεθεί στην εργασία τους και συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, βαραίνει την έτσι κι αλλιώς μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου. Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην -τόσο αναγκαία- άδεια διακοπών των συναδέλφων.

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας περνάει πάνω από τις πλάτες μας, σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, προσθέτοντάς μας πολλές επιπλέον υποχρεώσεις και ευθύνες. Κυριολεκτικά οι συνάδελφοί μας εργάζονται καθημερινά από το ξημέρωμα μέχρι αργά το βράδυ σε συνθήκες πίεσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί για ακόμα μια φορά να καλούνται να εργαστούν χωρίς ωράρια, χωρίς Κυριακές και αργίες, χωρίς διακοπές ώστε να απαλλαγεί το κράτος από τις υποχρεώσεις του».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών επαναλαμβάνει την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των αιτημάτων του κλάδου:

Άμεση μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων στις 30/7.

Προστασία του ωραρίου, του εισοδήματος, του δικαιώματος στην άδεια για τον κλάδο.