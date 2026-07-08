ΧΑ: Βίαιο ενδοσυνεδριακό ξεφόρτωμα στη σκιά της νέας ανάφλεξης Ιράν – ΗΠΑ

Το τέλος της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες βάζει φωτιά στις παγκόσμιες αγορές και επαναφέρει με τον πιο ωμό τρόπο το γεωπολιτικό ρίσκο στα χαρτοφυλάκια. Το πετρέλαιο εκτοξεύεται, οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζονται ανοδικά, οι ευρωπαϊκές αγορές κοκκινίζουν και το Χρηματιστήριο Αθηνών, που είχε προηγουμένως τρέξει εντυπωσιακά, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα βίαιο κύμα κατοχύρωσης κερδών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η διεθνής εικόνα δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Σύμφωνα με Reuters, η νέα ανταλλαγή χτυπημάτων ΗΠΑ – Ιράν έφερε ξανά στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ, την πιο ευαίσθητη θαλάσσια αρτηρία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Το ίδιο κλίμα αποτυπώνεται και στις κινήσεις του αργού, με το Brent να κινείται έντονα ανοδικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε».

Το ΧΑ πληρώνει την υπεραπόδοση: Στο -3% ο Γενικός Δείκτης, μεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών η πτώση δεν είναι απλώς τεχνική διόρθωση. Είναι ξεκάθαρο risk-off. Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.463,98 μονάδες με πτώση 3,07%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί ακόμη περισσότερο, στο -3,70%. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο της ημέρας: όταν οι τράπεζες πιέζονται περισσότερο από την αγορά, το μήνυμα είναι ότι τα χαρτοφυλάκια μειώνουν έκθεση στον βασικό μοχλό του ελληνικού ράλι.

Δείκτης Τιμή Μεταβολή Ώρα Γενικός Δείκτης 2.463,98 -3,07% 13:03 FTSE XA Mid Cap 3.132,77 -2,11% 12:44 FTSE/XA Large Cap 6.240,02 -3,33% 12:44 FTSE XA Τραπεζών 2.752,98 -3,70% 12:44

Η εικόνα είναι βαριά γιατί η πίεση δεν περιορίζεται σε ένα ή δύο χαρτιά. Ο Large Cap υποχωρεί 3,33%, δηλαδή οι πωλητές χτυπούν τον πυρήνα της αγοράς. Ο Mid Cap κρατάει σχετικά καλύτερα, αλλά με πτώση άνω του 2% και εκεί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για άμυνα. Η αγορά διορθώνει οριζόντια και οι αγοραστές, τουλάχιστον μέχρι το μέσο της συνεδρίασης, δεν δείχνουν διάθεση να σταθούν επιθετικά απέναντι στις ρευστοποιήσεις.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η διόρθωση έρχεται μετά από έντονη ανοδική διαδρομή των προηγούμενων μηνών. Ο Γενικός Δείκτης είχε κινηθεί από την περιοχή των 2.000 μονάδων τον Απρίλιο προς τις 2.550 μονάδες στις αρχές Ιουλίου. Με απλά λόγια, υπήρχαν πολλά κέρδη πάνω στο τραπέζι. Η γεωπολιτική ένταση δεν δημιούργησε μόνη της την πτώση· έδωσε την αφορμή για να πατηθεί το κουμπί των πωλήσεων.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Η εικόνα του όγκου δείχνει καθαρά πού γίνεται το παιχνίδι. Η Alpha Bank βρίσκεται πρώτη σε συναλλαγές, ακολουθεί η Eurobank, ενώ ψηλά εμφανίζεται και η Πειραιώς. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση δεν είναι περιφερειακή. Περνάει μέσα από τις τραπεζικές μετοχές, δηλαδή από τον κλάδο που είχε σηκώσει μεγάλο μέρος της ανόδου του ΧΑ.

Μετοχή Όγκος τεμαχίων Ώρα Alpha Τράπεζα 1.372.717 12:45 Eurobank 644.928 12:44 Attica Πολυκαταστήματα 596.007 12:44 Bally’s Intralot 588.921 12:45 Τράπεζα Πειραιώς 558.998 12:44 CrediaBank 403.234 12:45

Η Alpha Bank εμφανίζεται με πτώση 4,17% στα 3,948 ευρώ, ένδειξη ότι οι πωλητές χτυπούν με ένταση έναν από τους βασικούς τίτλους του τραπεζικού ταμπλό. Από τη στιγμή που ο τραπεζικός δείκτης χάνει σχεδόν 4%, η υπόθεση δεν είναι απλή νευρικότητα. Είναι αναπροσαρμογή ρίσκου.

Επιλεγμένες μετοχές Τιμή Μεταβολή Alpha Τράπεζα 3,9480 -4,17% Space Hellas 6,9200 -3,89% Ιατρικό Αθηνών 1,7400 -3,33% Profile 8,2000 -2,96% ΣΙΔΜΑ 2,4600 +5,58% ΕΛΒΕ 6,1500 -0,81%

Η παρουσία λίγων θετικών εξαιρέσεων δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Η συνεδρίαση είναι πτωτική, νευρική και τραπεζοκεντρική. Οι μετοχές που αντέχουν λειτουργούν περισσότερο ως μεμονωμένες εξαιρέσεις παρά ως ένδειξη ότι υπάρχει σοβαρή εσωτερική άμυνα στην αγορά.

Τεχνική εικόνα: Το όριο των 2.460 μονάδων και το ψυχολογικό τεστ

Στο μέσο της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ακριβώς πάνω σε μια κρίσιμη ζώνη βραχυπρόθεσμης ψυχολογίας. Οι 2.460 μονάδες είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να κρατήσει για να αποφευχθεί πιο άτσαλη επιτάχυνση των πωλήσεων προς τις 2.430 και στη συνέχεια προς τις 2.400 μονάδες.

Περιοχή Σημασία 2.500 μονάδες Πρώτη ζώνη που πρέπει να ανακτηθεί για να μειωθεί η νευρικότητα 2.460 μονάδες Τρέχουσα κρίσιμη ενδοσυνεδριακή ζώνη 2.430 μονάδες Επόμενη πιθανή στήριξη αν αυξηθούν οι πωλήσεις 2.400 μονάδες Ισχυρό ψυχολογικό επίπεδο 2.550 μονάδες Πρόσφατη περιοχή κορυφών / αντίστασης

Το κλείσιμο θα μετρήσει περισσότερο από την ενδοσυνεδριακή εικόνα. Αν η αγορά περιορίσει τις απώλειες προς το τέλος, θα μπορεί να μιλήσει κανείς για βίαιη αλλά ελεγχόμενη αποφόρτιση. Αν όμως ο Γενικός Δείκτης κλείσει κοντά στα χαμηλά ημέρας και οι τράπεζες παραμείνουν στο -4%, τότε το σημερινό χτύπημα θα έχει μεγαλύτερη τεχνική βαρύτητα.

Οι διεθνείς αγορές κοκκινίζουν: Πετρέλαιο, Ευρώπη και Ασία σε συναγερμό

Η ελληνική αγορά δεν πέφτει σε κενό αέρος. Το διεθνές περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί απότομα. Το πετρέλαιο κινείται έντονα ανοδικά, καθώς η αγορά ξανατιμολογεί κίνδυνο διαταραχής στην προσφορά. Το AP μετέδωσε άνοδο σχεδόν 6% στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας, ενώ άλλες ενημερώσεις έδειχναν το Brent και το WTI να κινούνται περίπου 3% υψηλότερα μέσα στην ημέρα.

Στην Ευρώπη, οι απώλειες είναι γενικευμένες. Το Reuters μετέδωσε ότι ο STOXX 600 υποχώρησε σε χαμηλό εβδομάδας, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή χτύπησε την επενδυτική ψυχολογία.

Αγορά / Δείκτης Ενδεικτική εικόνα ημέρας STOXX Europe 600 περίπου -1,6% έως -1,8% DAX Γερμανίας περίπου -1,8% έως -2,4% CAC 40 Γαλλίας περίπου -1,6% έως -2,2% FTSE 100 Βρετανίας περίπου -1,4% έως -1,5% IBEX 35 Ισπανίας περίπου -1,9% έως -2,6% FTSE MIB Ιταλίας περίπου -1,5%

Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται από τρέχοντα στιγμιότυπα αγοράς που μεταδόθηκαν από MarketWatch και Reuters κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Στην Ασία, η εικόνα ήταν επίσης νευρική. Ο Nikkei υποχώρησε άνω του 2%, ο Sensex πάνω από 2%, ενώ η Νότια Κορέα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με τον Kospi να δέχεται ισχυρό πλήγμα λόγω τεχνολογίας και ημιαγωγών. Αντίθετα, το Χονγκ Κονγκ αποτέλεσε εξαίρεση, με τον Hang Seng να κινείται ανοδικά.

Ασιατική αγορά Εικόνα Nikkei 225 -2,11% Hang Seng +2,99% Sensex περίπου -2,4% Kospi ισχυρή πτώση, με αναφορές για άνω του -5%

Συμπέρασμα: Δεν είναι ακόμη κατάρρευση, αλλά είναι σοβαρό καμπανάκι

Η σημερινή συνεδρίαση στο ΧΑ είναι προειδοποιητική. Δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή μεσοπρόθεσμης τάσης, αλλά δείχνει ότι η αγορά είναι πλέον πιο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ. Το ελληνικό χρηματιστήριο είχε υπεραποδώσει, οι τράπεζες είχαν γράψει μεγάλα κέρδη και η γεωπολιτική ανάφλεξη ήρθε την κατάλληλη στιγμή για όσους ήθελαν να κατοχυρώσουν θέσεις.

Το κρίσιμο μέχρι το κλείσιμο είναι αν θα εμφανιστούν αγοραστές στις τράπεζες και στον Large Cap. Αν όχι, η πτώση θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και η αγορά θα μπει σε φάση αναζήτησης νέων στηρίξεων. Αν υπάρξει αντίδραση, τότε το σημερινό sell-off μπορεί να μείνει ως μια απότομη, αλλά λογική, αποφόρτιση μετά από μεγάλο ράλι.

Προς το παρόν, όμως, η εικόνα είναι καθαρή: οι πωλητές έχουν τον έλεγχο, οι τράπεζες πιέζονται, το διεθνές κλίμα βαραίνει και το ΧΑ δοκιμάζει για πρώτη φορά μετά από καιρό τα πραγματικά αντανακλαστικά του απέναντι σε ένα σοβαρό εξωτερικό σοκ.