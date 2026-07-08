airbus:-Κατά-15%-αυξήθηκαν-οι-παραδόσεις-αεροσκαφών-το-α’-εξάμηνο

Η Airbus παρέδωσε 351 αεροπλάνα το α’ εξάμηνο 2027, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 15% από τα 306 την ίδια περίοδο του 2025, μετά την παράδοση 89 αεροσκαφών τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Airbus βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο των 870 παραδόσεων για ολόκληρο το έτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

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Το Reuters ανέφερε τη Δευτέρα ότι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροπλάνων στον κόσμο ήταν ολοένα και πιο σίγουρη ότι θα επιτύχει έναν άτυπο στόχο 900 παραδόσεων, αφήνοντας παράλληλα άθικτη την επίσημη καθοδήγησή της.

Ωστόσο αναθεώρησε προς τα κάτω την 20ετή πρόβλεψή της για τη ζήτηση επιβατικών αεροσκαφών σε ολόκληρο τον κλάδο κατά 1%, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και τις εμπορικές εντάσεις που έβαλαν φρένο σε μια απότομη ανάκαμψη της αεροπορικής δραστηριότητας από την πανδημία COVID-19.