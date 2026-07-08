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    allianz:-Προχωρά-σε-περικοπή-1.800-θέσεων-εργασίας-λόγω-χρήσης-της-ΑΙ
    Allianz: Προχωρά σε περικοπή 1.800 θέσεων εργασίας λόγω χρήσης της ΑΙ

    Allianz: Προχωρά σε περικοπή 1.800 θέσεων εργασίας λόγω χρήσης της ΑΙ

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το τμήμα ταξιδίων της Allianz θα προχωρήσει σε περικοπή έως και 1.800 θέσεων εργασίας λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Τόμας Κούνζμαν, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

    Πρώτο το Reuters τον Νοέμβριο 2025 έκανε την αποκάλυψη, τονίζοντας ότι οι απολύσεις αφορούν κυρίως σε τηλεφωνικά κέντρα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά ολοένα και περισσότερο τις χειροκίνητες διαδικασίες.

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    Η Allianz Partners απασχολεί 22.600 άτομα, εκ των οποίων περίπου 14.000 χειρίζονται ερωτήματα και αιτήματα πελατών μέσω τηλεφώνου.

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