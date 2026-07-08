allianz:-Προχωρά-σε-περικοπή-1.800-θέσεων-εργασίας-λόγω-χρήσης-της-ΑΙ

Το τμήμα ταξιδίων της Allianz θα προχωρήσει σε περικοπή έως και 1.800 θέσεων εργασίας λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Τόμας Κούνζμαν, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

Πρώτο το Reuters τον Νοέμβριο 2025 έκανε την αποκάλυψη, τονίζοντας ότι οι απολύσεις αφορούν κυρίως σε τηλεφωνικά κέντρα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά ολοένα και περισσότερο τις χειροκίνητες διαδικασίες.

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Η Allianz Partners απασχολεί 22.600 άτομα, εκ των οποίων περίπου 14.000 χειρίζονται ερωτήματα και αιτήματα πελατών μέσω τηλεφώνου.