apple:-Θα-διαθέσει-30-δισ.-δολάρια-για-αγορά-τσιπ-από-την-broadcom

Σε συμφωνία προμήθειας τσιπ αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων προχώρησαν η Apple και η Broadcom, ενισχύοντας τη στρατηγική τους για αύξηση της παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Apple ανακοίνωσε ότι η πολυετής συμφωνία, η οποία επεκτείνεται έως το 2031, αφορά την προμήθεια φίλτρων ραδιοσυχνοτήτων FBAR, κρίσιμων εξαρτημάτων που επιτρέπουν την ασύρματη επικοινωνία των συσκευών της, όπως τα iPhone και άλλα προϊόντα του ομίλου.

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Τα συγκεκριμένα τσιπ αναπτύσσονται από κοινού από τις δύο εταιρείες τουλάχιστον από το 2023 και αποτελούν βασικό στοιχείο της τεχνολογίας συνδεσιμότητας των συσκευών της Apple.

Επέκταση εργοστασίου στο Κολοράντο

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Broadcom θα επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια για την επέκταση του εργοστασίου της στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο, όπου θα παράγονται τα εξειδικευμένα τσιπ.

Σύμφωνα με την Apple, η συνεργασία προβλέπει την παραγωγή τουλάχιστον 15 δισ. φίλτρων FBAR κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

Η εταιρεία συνδέει την επένδυση με τη στρατηγική της για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση από ασιατικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Στο επίκεντρο η παραγωγή στις ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που θα κατασκευάζονται στο Κολοράντο είναι κρίσιμα για τις επιδόσεις και τη συνδεσιμότητα των συσκευών της εταιρείας.

«Είμαστε υπερήφανοι που ενισχύουμε τις επενδύσεις μας σε προμηθευτές με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μοιράζονται τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την αριστεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για τη στήριξη αντίστοιχων βιομηχανικών επενδύσεων.

Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Apple να επεκτείνει την παραγωγική της βάση στις ΗΠΑ και να ενισχύσει την ασφάλεια της εφοδιαστικής της αλυσίδας, σε μια περίοδο που οι ημιαγωγοί παραμένουν στο επίκεντρο του τεχνολογικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού.