apple:-mega-deal-30-δισ.-δολαρίων-για-αγορά-τσιπ-από-την-broadcom

Στην υπογραφή μίας πολύ σημαντικής συμφωνίας με την Broadcom προχώρησε η Apple, τηρώντας την υπόσχεσή της να αυξήσει τις δαπάνες για εξαρτήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

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Στην υπογραφή μίας πολύ σημαντικής συμφωνίας με την Broadcom προχώρησε η Apple, τηρώντας την υπόσχεσή της να αυξήσει τις δαπάνες για εξαρτήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, ένα deal που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, η Apple αποφάσισε να δεθεί ακόμα περισσότερο με τον επί χρόνια εξωτερικό συνεργάτη της, καθώς η Broadcom προσφέρει στην Apple τα απαραίτητα chip που εμποδίζουν τις παρεμβολές και καθαρίζουν τον ήχο στις κλήσεις των κινητών. Η συμφωνία περιλαμβάνει την κατασκευή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων τσιπ στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε η Apple σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η συνεργασία με την Broadcom θα περιλαμβάνει επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την αναβάθμιση του εργοστασίου παραγωγής της εταιρείας στο Κολοράντο.

Η ανακοίνωση ρίχνει φως σε μια συμφωνία που ανακοίνωσε η Broadcom τη Δευτέρα, όταν ο κατασκευαστής τσιπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα διαρκέσει έως το 2031, ωστόσο δεν έδωσε οικονομικές λεπτομέρειες.

Η Apple δήλωσε ότι οι δαπάνες αποτελούν μέρος της ήδη γνωστής δέσμευσης του τεχνολογικού κολοσσού για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.