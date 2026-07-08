Dotsoft: Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο οι Νικόλαος Κούλης και Ιωάννης Καλαντζής

Η «DOTSOFT» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.06.2026:

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• έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Σταύρου Κατσαρίδη από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

• έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κας Ευαγγελίας Δουλκιάρογλου από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

• εξελέγησαν, βάσει του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ. Νικόλαος Κούλης και Ιωάννης Καλαντζής ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθιστώντας τα παραιτηθέντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας τους, οριζόμενοι ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα νέα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 και ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πλήρως συμβατή με την ισχύουσα κανονιστική ρύθμιση για την εταιρική διακυβέρνηση. Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Άννα Κουρελιά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Νικόλαος Κούλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ιωάννης Καλαντζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη και λήγει την 30.06.2028, παρατείνοντας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την απόφαση για τη λήξη της.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολάου Κούλη και κ. Ιωάννη Καλαντζή, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.