eurogroup:-«Οδηγίες-προς-ναυτιλλομένους»-ενόψει-2027

Σε «τροχιά» προετοιμασίας των προσχεδίων των προϋπολογισμών του 2027 μπαίνουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη με τους υπουργούς Οικονομικών να συζητούν για τη δημοσιονομική κατάσταση στην ευρωζώνη την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης θα αποτελέσει ο διεθνής ρόλος του ευρώ αλλά και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για το τελευταίο Eurogroup πριν οι υπουργοί Οικονομικών «διακόψουν» λόγω του καλοκαιριού, εν μέσω αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις τιμές στις διεθνείς αγορές ενέργειας να ακολουθούν πτωτική πορεία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ειδικά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δώσει στίγμα των προθέσεων του σε ομιλία στο forum «Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence» στη Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως είχε τονίσει, η τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα. «Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη… Γι’ αυτό χρειάζεται ένα συνολικό δόγμα και μια στρατηγική για το πώς θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες που στηρίζουν την κυριαρχία μας… Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους εθνικών πρωταθλητών – γαλλικών, ελληνικών ή γερμανικών – και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους ευρωπαϊκών πρωταθλητών» είχε επισημάνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα είχε προαναγγείλει ότι στους σχεδιασμούς του είναι να προτείνει τη δημιουργία ενός ξεχωριστού πεδίου εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνολογική κυριαρχία, καθώς εκτιμά ότι το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται και από τις δύο πτυχές, την τεχνολογική και την οικονομική.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου – Ανάλυση της Κομισιόν

Ενόψει της κατάρτισης των προσχεδίων των προϋπολογισμών του 2027, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ – EFB) Pieter Hasekamp, θα παρουσιάσει την πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου αναφορικά με τον δημοσιονομικό προσανατολισμό που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη το επόμενο έτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης τη δική της ανάλυση.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΔΣ, τα ενεργειακά μέτρα δεν δικαιολογούν τη δημοσιονομική χαλάρωση και οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να ακολουθήσουν συμφωνημένες πορείες δαπανών. Στη έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο, το ΕΔΣ τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο δημοσιονομικής στήριξης παραμένει υψηλό και το ύψος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται: το ονομαστικό έλλειμμα στην ευρωζώνη προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,5 % του ΑΕΠ το 2027, ενώ το συνολικό χρέος αναμένεται να υπερβεί το 90 % του ΑΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΕΔΣ επικρίνει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στα μέτρα στήριξης της ενέργειας καθώς όπως τονίζει η επέκταση των ρητρών στέλνει λάθος σήμα. Εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η νέα ευελιξία, μόλις χορηγηθεί, θα εφαρμοστεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο —επαναλαμβάνοντας τα λάθη της ενεργειακής κρίσης 2022-2023, όταν η ευρεία και μη στοχευμένη στήριξη συνεχίστηκε πολύ μετά την εξομάλυνση των τιμών της ενέργειας.

Παρούσα στις συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin θα είναι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η παρουσία της οποίας δίνει έναν άλλο «τόνο» μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις της στη «Les Echos» στις οποίες δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία της ΕΚΤ προκειμένου να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική σκηνή της Γαλλίας.