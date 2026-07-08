fed:-Σκέψεις-για-νέα-αύξηση-των-επιτοκίων-υπό-την-πίεση-του-πολέμου-στο-Ιράν-και-της-πληθωριστικής-κρίσης

Προβληματισμό για το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής κατέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) του Ιουνίου, καθώς ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός και οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, ορισμένα μέλη της Επιτροπής εκτίμησαν ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τελική απόφαση ήταν ομόφωνη υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα.

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Η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την ηγεσία της Fed, διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ μετά την επιλογή του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συζητήσεις μεταξύ των αξιωματούχων ως μια «έντονη αλλά εποικοδομητική οικογενειακή διαφωνία», υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Τα πρακτικά αποκαλύπτουν ότι, παρότι ορισμένοι συμμετέχοντες εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, τελικά συμφώνησαν να στηρίξουν τη διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής. Παράλληλα, σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής εκτίμησαν ότι, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και η αγορά εργασίας συνεχίσει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Στα σενάρια που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, αλλά και οι συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν ισχυρές τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πρόβλεψη για νέα αύξηση μέχρι το τέλος του έτους

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed διατήρησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, ενώ οι προβλέψεις των μελών εξακολουθούν να δείχνουν πιθανότητα νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.

Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε ότι βασικός στόχος της παραμένει η σταθερότητα των τιμών και η διατήρηση της πλήρους απασχόλησης. Στην ανακοίνωσή της απέδωσε μέρος της πρόσφατης ανόδου του πληθωρισμού στις αναταράξεις στην προσφορά ενέργειας, οι οποίες συνδέονται με τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αβεβαιότητα παρά τις δηλώσεις Γουορς

Από την πλευρά του, ο Κέβιν Γουόρς διαβεβαίωσε ότι η Fed θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επαναφορά του πληθωρισμού σε πιο βιώσιμα επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι, αν και ο δείκτης τιμών έχει υποχωρήσει αισθητά από το υψηλό σχεδόν 9% που καταγράφηκε το 2022, εξακολουθεί να κινείται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%.

Η απουσία σαφών ενδείξεων για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στην τελευταία ανακοίνωση της Fed έχει αυξήσει την αβεβαιότητα στις αγορές. Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας, καθώς επιχειρούν να εκτιμήσουν τον χρονισμό πιθανών νέων παρεμβάσεων στα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Αν και οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει προσωρινά μετά από συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σημείωσαν νέα άνοδο την Τετάρτη, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία έχει πλέον τερματιστεί. Μια νέα αύξηση στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσε να μετακυλιστεί στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών, διατηρώντας τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.