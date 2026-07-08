Jumbo: Η συμμετοχή της Capital Group κάτω από το 5%

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ενημερώνει ότι η “The Capital Group Companies, Inc.”, με επιστολή της ημερομηνίας 07.07.2026, ανακοίνωσε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει μειωθεί κάτω από το 5% από την 6η Ιουλίου 2026.

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Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση, στις 06.07.2026 η «The Capital Group Companies, Inc.» κατείχε έμμεσα 6.703.346 δικαιώματα ψήφου επί της «JUMBO Α.Ε.», το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,99% του συνόλου. Η προηγούμενη εκτίμηση συμμετοχής ήταν 5,05%.

Η Capital Group Companies, Inc. («CGC») αποτελεί τη μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια επενδυτική διαχείριση με έδρα τις Η.Π.Α., η οποία δρα ως διαχειρίστρια επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, καθώς και για άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, ατομικούς και θεσμικούς πελάτες. Η CRMC και οι συνδεδεμένες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά χαρτοφυλάκια για διάφορα επενδυτικά σχήματα μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία είναι επίσης η μητρική έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («εταιρείες διαχείρισης CGII»): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII παρέχουν κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε θεσμικούς και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&T είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α., καταχωρημένη ως επενδυτικός σύμβουλος και ταυτόχρονα συνδεδεμένη ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη τράπεζα.

Ούτε η CGC ούτε κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες της κατέχουν μετοχές της εταιρείας για ίδιο λογαριασμό. Αντιθέτως, οι μετοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση ανήκουν σε λογαριασμούς που διαχειρίζονται διακριτικά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που έχουν περιγραφεί παραπάνω.