mykonos-chocolate:-Η-ιδέα-έξι-Μυκονιατών-έγινε-sold-out-μέσα-σε-λίγες-ημέρες

Μυκονιάτες δημιούργησαν την πρώτη σοκολατοποιία του νησιού, επενδύοντας σε ένα premium προϊόν που φιλοδοξεί να γίνει ο νέος «γευστικός πρεσβευτής» της Μυκόνου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

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«Θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν που να μπορεί να ταξιδέψει τη Μύκονο παντού». Με οδηγό αυτή την επιθυμία ξεκίνησε μια ομάδα Μυκονιατών να επεξεργάζεται την ιδέα δημιουργίας της πρώτης σοκολατοποιίας της Μυκόνου. Στόχος, όπως αναφέρει στο Insider ο Άρης Λημναίος, ένας εκ των συνιδρυτών, ήταν να μετατρέψουν τη γεύση σε… ταξιδιωτικό αναμνηστικό, εκμεταλλευόμενοι το ήδη δημοφιλές premium brand του νησιού των Ανέμων.

«Θέλαμε o επισκέπτης να μην παίρνει μαζί του μόνο μια φωτογραφία ή μια ανάμνηση, αλλά κάτι που να μεταφέρει τα αρώματα, τα συναισθήματα και την αισθητική του νησιού πίσω στη χώρα του», λέει χαρακτηριστικά.

Η ιδέα, όπως εξηγεί, γεννήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από μια παρέα έξι φίλων, όλοι Μυκονιάτες, που δραστηριοποιούνται χρόνια στους κλάδους του λιανεμπορίου και της φιλοξενίας. Η κοινή τους διαπίστωση ήταν ότι, παρά τη διεθνή ακτινοβολία της Μυκόνου, δεν υπήρχε ένα premium προϊόν που να παράγεται στο νησί και να μπορεί να ταξιδεύει εύκολα στις αποσκευές των επισκεπτών. Κάπως έτσι προέκυψε και η ιδέα της σοκολάτας. «Ένα προϊόν που μπορεί να ταξιδέψει παντού ενώ ταυτόχρονα σου δίνει και τη δυνατότητα να δημιουργήσεις γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα», εξηγεί.

Από το εργαστήριο… στο sold out

Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος προετοιμασίας. Η ομάδα επένδυσε σε εξοπλισμό, μυήθηκε στην τέχνη της παραγωγής σοκολάτας, συνεργάστηκε με εξειδικευμένες εταιρείες από το Βέλγιο και τη Γαλλία για την τεχνογνωσία και τις πρώτες ύλες και άρχισε να πειραματίζεται με την παραγωγή διαφόρων γεύσεων σοκολάτας υψηλής ποιότητας που θυμίζουν κάτι από Ελλάδα.

«Παρ’ ότι το κακάο προέρχεται από επιλεγμένες ποικιλίες χωρών όπως η Μαδαγασκάρη και το Ελ Σαλβαδόρ – ως πρώτη ύλη άλλωστε δεν παράγεται στην Ευρώπη – η υπεραξία της Mykonos Chocolate δημιουργείται στη Μύκονο. Στο εργαστήριο στο Μαράθι της Μυκόνου η σοκολάτα αποκτά τη δική της ταυτότητα καθώς συνδυάζεται με ελληνικά και μεσογειακά υλικά», εξηγεί ο κ. Λημναίος τονίζοντας ότι μαστίχα, γλυκάνισος, σύκα, παρθένο ελαιόλαδο, πορτοκάλι, αμύγδαλα και φουντούκια είναι μερικά από τα συστατικά που συνθέτουν σήμερα τις 17 διαφορετικές γεύσεις της πρώτης συλλογής.

Θέλουμε πρώτα απ’ όλα η γεύση να είναι άρτια. Από εκεί και πέρα αναζητούμε υλικά που ο κόσμος έχει συνδέσει με την Ελλάδα και τις διακοπές του. Το στοίχημα δείχνει να πέτυχε καθώς η ανταπόκριση της αγοράς ξεπέρασε ήδη από το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε προσδοκία και η Mykonos Chocolate έγινε sold out. «Γεμίσαμε τα ράφια του καταστήματος το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν είχε μείνει ούτε μία σοκολάτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία, βέβαια, δεν ήρθε εντελώς απρόσμενα, τουλάχιστον στην περίπτωση των ντόπιων. Όλο τον χειμώνα η παραγωγή εξελισσόταν σχεδόν… δημόσια, καθώς όσοι επισκέπτονταν το εργαστήριο είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν τις συνταγές και να δίνουν τα δικά τους σχόλια. «Ήταν ένα κοινό μυστικό που όλοι ήθελαν να δοκιμάσουν», αναφέρει.

Νέες θεματικές συλλογές και διεθνής επέκταση

Πέρα από τη γεύση βέβαια, η εταιρεία επενδύει και στην αισθητική του προϊόντος με στόχο κάθε σοκολάτα να αφηγείται μια διαφορετική ιστορία της Μυκόνου, ενώ κάποιες premium συσκευασίες σχεδιάστηκαν ώστε να παραμένουν στον καταναλωτή ακόμη και μετά την κατανάλωση του προϊόντος.

Πέρα από τις 17 πρώτες γεύσεις μάλιστα, ήδη ετοιμάζονται και νέες θεματικές συλλογές που εμπνέονται από τις βασικές αγορές επισκεπτών του νησιού, όπως η “Mykonos Loves Italy” και “Mykonos Loves Dubai. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε συλλογές που θα συνομιλούν με διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, που έχουν έντονη παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στο νησί, χωρίς όμως να χάνουν τη μυκονιάτικη ταυτότητά τους», εξηγεί.

Όσο για τα επόμενα σχετικά σχέδια περιλαμβάνουν και την διεύρυνση του δικτύου διάθεσης μέσω συνεργασιών, με την εταιρεία να αναζητά ήδη συνεργάτες τόσο εντός όσο κι εκτός ελληνικών συνόρων.

Όπως εξηγεί ο κ. Λημναίος, προς το παρόν, η Mykonos chocolate διατίθεται στο Flora Market της Μυκόνου – ένα boutique super market με προϊόντα από όλο τον κόσμο- και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία ή premium σημεία πώλησης του νησιού. Παράλληλα βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα παραγγελίας online μέσω του mykonoschocolate.com.

Σύντομα αναμένεται να τοποθετηθεί και στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για το αεροδρόμιο της Αθήνας, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις διανομής και τοποθέτησης του brand.

To επόμενο έτος δε, δρομολογείται η δημιουργία της πρώτης flagship boutique στη Χώρα της Μυκόνου, ενώ σχεδιάζεται και η επέκταση του δικτύου διάθεσης σε άλλα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. «Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για συνεργασίες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και για την είσοδο μας σε αγορές όπως η Ιταλία, το Ντουμπάι και το Κατάρ και για την Ισπανία». Πάντα ωστόσο σε εξειδικευμένα σημεία πώλησης.

Για τον ίδιο πάντως το στοίχημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εμπορική επιτυχία. «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Μύκονος δεν είναι μόνο τουρισμός. Μπορεί να παράγει και προϊόντα με διεθνή προοπτική. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν άνθρωποι και μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, έχοντας ως αφετηρία το νησί», καταλήγει.