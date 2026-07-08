Sunlight Group: Η 8η σύσκεψη του ευρωπαϊκού έργου BATTwin πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και πρωτοπόρος στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, διοργάνωσε πρόσφατα την 8η σύσκεψη της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου BATTwin, στο εμβληματικό βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος στόχος του BATTwin είναι η υποστήριξη της στρατηγικής μετάβασης της Ευρώπης προς την ενεργειακή αυτονομία. Δεδομένου ότι πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου συγκεντρώνεται στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τη δυνατότητα εγχώριας παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της στο κόστος.

Ως ένας από τους κύριους βιομηχανικούς εταίρους του έργου, το βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight στην Ξάνθη λειτουργεί ως το βασικό πεδίο δοκιμών όπου η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής.

Με συνολική έκταση 90.000 τ.μ. και ετήσια παραγωγική ικανότητα 9 GWh, η υπερσύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα είναι ένα από τα πιο προηγμένα κέντρα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη.

Δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό περιβάλλον πραγματικής λειτουργίας, η Sunlight προσφέρει στην κοινοπραξία τη δυνατότητα συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και την επικύρωση σύνθετων αλγορίθμων πρόβλεψης σε εμπορική κλίμακα, για διάφορες γεωμετρίες και χημείες κυψελών.

Σημειώνεται ότι στο σύγχρονο περιβάλλον της αυτοματοποιημένης παραγωγής, η βελτιστοποίηση των νέων βιομηχανικών γραμμών είναι μια συνεχής πρόκληση, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση κατασκευαστικών αστοχιών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση πόρων και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπαταριών. Σε αυτή την κατεύθυνση, το έργο BATTwin εισάγει μια καινοτόμο λύση, αναπτύσσοντας ένα «ψηφιακό δίδυμο» (digital twin) –ένα δυναμικό ψηφιακό αντίγραφο των γραμμών παραγωγής κυψελών μπαταριών που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο– με στόχο την επίτευξη παραγωγής μηδενικών αστοχιών (Zero-Defect Manufacturing).

Η πρόσφατη διήμερη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Sunlight συγκέντρωσε κορυφαίους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και βιομηχανικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συζήτησαν τα τεχνικά επιτεύγματα του έργου, την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση και επικύρωση της πλατφόρμας ψηφιακού διδύμου του BATTwin.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τεχνική επίσκεψη στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής κυψελών της Sunlight, με στόχο την ευθυγράμμιση των πρωτοκόλλων διασύνδεσης μεταξύ του φυσικού παραγωγικού εξοπλισμού και της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου, θέτοντας τις βάσεις για την πιλοτική βιομηχανική εφαρμογή της λύσης.