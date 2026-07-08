Wall Street: «Κόκκινος συναγερμός» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη ο δείκτης Dow Jones στη Wall Street, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow βυθίστηκε κατά 1,09% στις 52.348,09 μονάδες και ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,30% στις 7.481,46 μονάδες. Από την άλλη, ο Nasdaq διασώθηκε καθώς ενισχύθηκε με 0,20% στις 25.870,65 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, καθώς τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν κατά 6,32%, φτάνοντας τα 78,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 5,47%, στα 74,29 δολάρια.

«Νομίζω ότι όλα τελείωσαν. Δεν θέλω πλέον να ασχοληθώ μαζί τους. Είναι καθάρματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ενώ αργότερα προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν ξανά το Ιράν, λέγοντας πως «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ακολούθησαν τα αμερικανικά αντίποινα, τα οποία περιγράφηκαν από την Ουάσινγκτον ως «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «απολύτως αναγκαία», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παραβίασε την εκεχειρία με τις επιθέσεις κατά πλοίων.

Στο χρηματιστήριο, οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, επωφελούμενες από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι μετοχές των ConocoPhillips και Chevron ενισχύθηκαν κατά περίπου 1%, ενώ η Marathon Petroleum σημείωσε άνοδο 3%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες που θεωρείται ότι επηρεάζονται αρνητικά από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Home Depot υποχώρησε κατά 2%, η McDonald’s έχασε πάνω από 1%, ενώ η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες 4%.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών σταθεροποιήθηκαν μετά τις πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε πάνω από 1%, παραμένοντας ωστόσο περίπου 12% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά του.

Η αναλύτρια της Capital.com, Ντανιέλα Χάθορν, σημείωσε ότι η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς μέχρι πρόσφατα οι αγορές είχαν προεξοφλήσει μια ομαλή αποκλιμάκωση της κρίσης.

Στο μεταξύ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τον Ιούνιο έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν διχασμένοι σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, καθώς αναμένουν περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν λάβουν νέες αποφάσεις.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, αρκετά μέλη της Fed εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο θα μπορούσε να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα ή να μειωθεί ελαφρώς έως το τέλος του έτους, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.