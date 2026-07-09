«Έχουμε μία χώρα κατεχόμενη από τη Ρωσία και μία από την Τουρκία» – Η τοποθέτηση της Διαμαντοπούλου που πυροδότησε την ένταση με Νταβούτογλου

Στο… κόκκινο ανέβηκε το επίπεδο της έντασης στο 30ο ετήσιο Government Roundtable του Economist, όταν η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην κατεχόμενη από την Τουρκία, Κύπρο, ενώπιον του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου.

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Η κυρία Διαμαντοπούλου, ως ομιλήτρια στην εκδήλωση του Economist, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έχουμε μία χώρα που είναι κατεχόμενη από τη Ρωσία και μία χώρα που είναι κατεχόμενη από την Τουρκία».

Η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου προκάλεσε την προκλητική αντίδραση του Νταβούτογλου, ο οποίος θέλησε να… ζητήσει και τα ρέστα, προκαλώντας με τη σειρά του την αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος επίσης βρισκόταν στο πάνελ της συζήτησης.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ahmet Davutoğlu, ο πρώην Πρόεδρος της Σερβίας Boris Tadić, ο πρώην Αντικαγκελάριος της Γερμανίας Robert Habeck, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Alona Shkrum και η σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων Joan Hoey.

«Η Ευρώπη δεν είναι μόνο γεωστρατηγική δύναμη. Η πραγματική της ισχύς είναι οι αρχές της: η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η κοινωνική συνοχή. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι η πολιτική και αξιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος της, δεν καλείται απλώς να τα αποδεχθεί· καλείται να τα πιστεύει. Και οι αρχές δεν ισχύουν α λα καρτ. Δεν μπορεί η Ευρώπη να καταδικάζει —και σωστά— τη ρωσική κατοχή σε έδαφος υποψήφιας χώρας, της Ουκρανίας, και την ίδια στιγμή να προσπερνά το γεγονός ότι μια άλλη υποψήφια χώρα, η Τουρκία, κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Δεν είναι ένα θέμα που κλείνει επειδή ενοχλεί. Είναι θέμα συνέπειας, αξιοπιστίας και της ίδιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας», τόνισε στην τοποθέτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου.

Δείτε το απόσπασμα με την ένταση που προκλήθηκε:

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