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    Thursday, July 9
    Ανοδική-αντίδραση-στις-ασιατικές-και-ευρωπαϊκές-αγορές-παρά-τη-νέα-κλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή
    Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

    Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

    Τάσεις ανάκαμψης καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές στη συνεδρίαση της Πέμπτης (9/7), παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

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    Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άλμα 1,55% στις 67.856 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 4.036,59 μονάδες και ο SZSE Component κατέγραψε ράλι 3,07% στις 15.398,73 μονάδες.

    Από την άλλη, ο ASX της Αυστραλίας έχασε 0,26%, κλείνοντας στις 8.762,50 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,56% στις 24.064,50 μονάδες.

    Παράλληλα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 7.291,91 μονάδες, ενώ ο Nifty της Ινδίας κατέγραψε άνοδο 0,65% στις 24.038,50 μονάδες.

    Πιο δυτικά, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται, ως επί το πλείστον, ανοδικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,6% στις 25.014,88 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,46% στις 8.290,87 μονάδες και ο ιταλικός MIB ανεβαίνει κατά 0,8% στις 52.229,50 μονάδες. Στην Ιβηρική, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 1,37% στις 19.312,24 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται επίσης ανοδικά, με κέρδη 0,27% στις 9.110,17 μονάδες. Τέλος, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,41% στις 10.446,53 μονάδες.

    #ασιατικές_αγορές #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ

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