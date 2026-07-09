Αργεντινή: Εκπαιδευτής πιλότων αυτοκτόνησε εν πτήσει, αφήνοντας μόνη της μαθήτρια να προσγειώσει το αεροπλάνο – «Ξέρεις τι να κάνεις» της είπε και πήδηξε στο κενό

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στη μικρή πόλη Τολέδο στην επαρχία Κόρδοβα της Αργεντινής, όταν μία 22χρονη μαθήτρια πιλότος αναγκάστηκε να προσγειώσει μόνη της ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο Cessna C-150, αφού ο εκπαιδευτής της ξαφνικά πήδηξε από το αεροσκάφος και αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η νεαρή κοπέλα, η οποία φέρεται να διαθέτει άδεια πιλότου αλλά με λίγες ώρες πτήσης στο ενεργητικό της, υποστήριξε ότι ο 42χρονος εκπαιδευτής της, Leandro Bertazzo, άνοιξε το παράθυρο του μικρού αεροπλάνου και πήδηξε.

Παρόλο που ήρθε αντιμέτωπη με ένα φρικτό και ταυτόχρονα απρόσμενο θέαμα, βλέποντας τον δάσκαλο της να την εγκαταλείπει την ώρα που βρίσκονται πολλά μέτρα από το έδαφος, κατάφερε να προσγειώσει το Cessna C-150 με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Coronel Olmedo, από όπου είχαν απογειωθεί. Στη συνέχεια ειδοποίησε τις Αρχές για το τι συνέβη.

Student pilot, 22, is forced to land her plane alone after instructor leaps to his death from cockpit mid-flight in Argentina https://t.co/BVapNFgGvs — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Ο Bertazzo εντοπίστηκε νεκρός 20 λεπτά αργότερα σε ένα χωράφι στην περιοχή, που η μαθήτρια του είχε υποδείξει ως το σημείο όπου θα μπορούσε να είχε πέσει. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του 42χρονου εκπαιδευτή.

«Έβγαλε τη ζώνη του και πήδηξε, ήταν πάντα χαμογελαστός»

Ο Eduardo Alvarez, διευθυντής της σχολής πιλότων Flying Parrot Cordoba, όπου ο Bertazzo είχε εργαστεί ως εκπαιδευτής για τέσσερα χρόνια, αναφέρθηκε στη συνομιλία του με τη νεαρή μαθήτρια. «Σε κάποιο σημείο ο Leandro της είπε: “Ξέρεις τι να κάνεις, συνέχισε να προχωράς μπροστά.”«Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα – η οποία είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει – και πήδηξε έξω. Αυτή έστειλε ένα μήνυμα ενημερώνοντας για την κατάσταση και προχώρησε στην επιστροφή προς τον διάδρομο προσγείωσης για να προσγειωθεί», δήλωσε σε ΜΜΕ της Αργεντινής.

Περιέγραψε τον Λεάντρο ως έναν άνδρα που ήταν «πάντα χαμογελαστός», ενώ παραδέχτηκε ότι κανείς δεν είχε υποψιαστεί ότι επρόκειτο να πάρει μια τόσο δραματική απόφαση. «Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα σε ένα αεροπλάνο με ένα άτομο δίπλα του. Δεν υπάρχει τρόπος να το σκεφτεί κανείς ή να το καταλάβει, αλλά ο ανθρώπινος νους είναι τόσο περίπλοκος, τόσο απρόβλεπτος. Γι’ αυτό συνέβη αυτό που συνέβη».

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 42χρονος φέρεται να είχε υποβληθεί σε νευροψυχιατρική θεραπεία, αν και μόνο οι στενοί συγγενείς του γνώριζαν το γεγονός πριν από την τραγωδία του Σαββάτου.

Όσον αφορά την 22χρονη μαθήτρια πιλότο ο Alvarez τη χαρακτήρισε «πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, ώριμη και επαγγελματική», ενώ πρόσθεσε πως «ήταν πολύ ταραγμένη, αλλά με απόλυτο επαγγελματισμό οδήγησε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και πραγματοποίησε μια τέλεια προσγείωση. Διατήρησε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού».