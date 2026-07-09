Βρυξέλλες προς Ερντογάν: «Είμαστε στρατηγικοί εταίροι – Να προωθήσουμε λύση στο Κυπριακό»

Μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλαν την Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στον απόηχο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι η ΕΕ και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι, και η Ένωση είναι αφοσιωμένη στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην υποστήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούμε την ανανεωμένη δυναμική για να προωθήσουμε μια λύση στο Κυπριακό μέσω της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ» επισημαίνεται.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανήρτησε φωτογραφία της ίδιας, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι.

Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara. The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship. In a more challenging world, our partnership matters more than ever. Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/gbFpMGgvkM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2026

Αναλυτικά η κοινή ανάρτηση φον ντερ Λάιεν και Κόστα

«Ευχαριστώ, Πρόεδρε Ερντογάν, για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα.

»Η ΕΕ και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι, και είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της σχέσης μας.

»Σε έναν κόσμο με όλο και μεγαλύτερες προσκλήσεις, η συνεργασία μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

»Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην υποστήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

»Πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούμε την ανανεωμένη δυναμική για να προωθήσουμε μια λύση στο Κυπριακό μέσω της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara. The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship. In a more challenging world, our partnership matters more than ever. Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/OOFK15QiL3 — António Costa (@eucopresident) July 9, 2026

- sofokleous10.gr

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