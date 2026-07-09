ΔΕΗ:-Φωτοβολταϊκά-συστήματα-για-το-σπίτι-και-την-επιχείρηση-χωρίς-κόστος-εξοπλισμού

Φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης για εύκολη πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Η ΔΕΗ παρουσιάζει τα ΔΕΗ myEnergy SolarSmart για το σπίτι και ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro για την επιχείρηση, δύο ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της για άμεση εξοικονόμηση, η ΔΕΗ εισάγει στην ελληνική αγορά μια νέα φιλοσοφία λύσεων γύρω από τα φωτοβολταϊκά.

Μέσα από τις λύσεις αυτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 8.500 kWh, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης.

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια, καθώς το κόστος καλύπτεται από την ενέργεια που παράγει το σύστημα στη στέγη τους, με μια σταθερή, προσωποποιημένη τιμή (€/kWh) κλειδωμένη για 10 χρόνια.

Πράσινη ενέργεια για το σπίτι με εγγυημένο όφελος 20%

Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmart σχεδιάστηκε για οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, με χαμηλό κόστος ενεργοποίησης, χωρίς επένδυση σε φωτοβολταϊκό εξοπλισμό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

• Μηδενικό κόστος αγοράς του εξοπλισμού: Η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

• Εγγυημένη μείωση λογαριασμού: Εξοικονόμηση τουλάχιστον 20% ετησίως στο κόστος κατανάλωσης.

• Λειτουργία χωρίς τεχνικό ρίσκο: Πλήρης τεχνική υποστήριξη, απομακρυσμένη επιτήρηση, ετήσιος έλεγχος, καθαρισμός και ασφαλιστική κάλυψη του συστήματος από τη ΔΕΗ για όλη τη διάρκεια της 10ετούς σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ιδιώτη.

• Δυνατότητα εγκατάστασης και μπαταρίας: Επιλογή προσθήκης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής παραγωγής.

Ενεργειακή θωράκιση και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, η προβλεψιμότητα των λειτουργικών εξόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro προσφέρει μια σύγχρονη ενεργειακή υποδομή χωρίς να δεσμεύει εταιρικά κεφάλαια ή γραμμές τραπεζικής χρηματοδότησης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

• Προσωποποιημένη σταθερή τιμή για 10 χρόνια: Σταθερή, συμφωνημένη τιμή χρέωσης για την παραγόμενη ενέργεια για 10 έτη, προσφέροντας απόλυτη προβλεψιμότητα στα εταιρικά έξοδα.

• Απλοποιημένη διαδικασία: Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε σταδίου της διαδικασίας, από τη μελέτη και τη σύνδεση στο δίκτυο, μέχρι τη συνεχή συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.

• Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της επιχείρησης, ενισχύοντας το προφίλ βιωσιμότητας της.

• Υποδομή αποθήκευσης: Δυνατότητα ενσωμάτωσης μπαταρίας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σύμφωνα με το προφίλ λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδες dei.gr/myenergy-solarsmart (για οικιακούς πελάτες) και dei.gr/myenergy-solarsmartpro (για επιχειρήσεις), να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να λάβουν άμεσα μια πρώτη ενδεικτική εξατομικευμένη πρόταση.

Ψηφιακή παρακολούθηση με το ΔΕΗ myEnergy Coach

Και οι δύο λύσεις φωτοβολταϊκών συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή πλατφόρμα ΔΕΗ myEnergy Coach. Μέσω αυτής, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τους, την κατανάλωση του κτιρίου τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές για βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Με τις υπηρεσίες ΔΕΗ myEnergy SolarSmart και ΔΕΗ mySolarSmartPro, η ΔΕΗ στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση εξοικονόμηση και ενεργειακή σιγουριά. Απλοποιώντας πλήρως τις διαδικασίες, δίνει σε κάθε σπίτι και επιχείρηση τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια εύκολα, γρήγορα και με την εγγύηση της ΔΕΗ.