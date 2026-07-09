Ελληνικό:-Έφτασε-στα-200-μέτρα-ο-riviera-tower

Ο πύργος των 50 ορόφων θα φιλοξενήσει συνολικά 171 κατοικίες, με lounge στο ισόγειο, πισίνες, επιχειρηματικό κέντρο και χώρους άθλησης, όπως και γήπεδο τένις.

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Ο Riviera Tower, ο πρώτος οικιστικός ουρανοξύστης στο Ελληνικό και το υψηλότερο κτίριο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα, έχει πλέον φτάσει στο πλήρες ύψος των 200 μέτρων. Η ολοκλήρωση του σκελετού του κτιρίου σηματοδοτεί τη μετάβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις εσωτερικές διαμορφώσεις και στους κοινόχρηστους χώρους, με στόχο την παράδοση το καλοκαίρι του 2027.

Σήμερα το πρωί δημοσιογράφοι ανέβηκαν έως τον 40ό όροφο του κτιρίου, από όπου η θέα εκτείνεται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος και το εκτεταμένο εργοτάξιο του Ελληνικού. Ο πύργος των 50 ορόφων θα φιλοξενήσει συνολικά 171 κατοικίες, ενώ θα διαθέτει σειρά κοινόχρηστων υποδομών και υπηρεσιών για τους ιδιοκτήτες, όπως lounge στο ισόγειο, πισίνες, επιχειρηματικό κέντρο και χώρους άθλησης, μεταξύ των οποίων και γήπεδο τένις.

Ο Site Management Senior Director της Lamda Development, Βαγγέλης Πέρπερας, ανέφερε ότι όσοι εμπιστεύθηκαν το έργο από την αρχή έχουν ήδη δει τις αξίες των κατοικιών τους να αυξάνονται. Όπως είπε, περίπου το 60% των αγοραστών προέρχεται από την ελληνική αγορά, το 30% είναι Έλληνες της διασποράς και το υπόλοιπο 10% αφορά αγοραστές από το εξωτερικό.

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Στα χαρακτηριστικά του Riviera Tower περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικές πισίνες ανά δεύτερο όροφο. Η Lamda Development χαρακτηρίζει το έργο ως τον πρώτο «πράσινο» οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας, καθώς θα διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κοινόχρηστων χώρων, ενώ προβλέπεται να λάβει διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

Αναφερόμενος πρόσφατα στην πρόοδο του έργου κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Lamda Development, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, σημείωσε ότι η κατασκευή έφτασε στον 50ό όροφο εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί. Όπως είπε, υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις διαμορφώσεις, ωστόσο η Bouygues, που έχει αναλάβει την κατασκευή του πύργου, εξακολουθεί να θεωρεί εφικτό τον στόχο ολοκλήρωσης και παράδοσης το καλοκαίρι του 2027.