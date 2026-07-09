Η-Βραζιλία-διατηρεί-τον-φόρο-12%-στις-εξαγωγές-πετρελαίου,-θα-επανεξετάσει-το-μέτρο-σε-30-ημέρες

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ενέκρινε την Πέμπτη την παράταση του φόρου 12% στις εξαγωγές αργού πετρελαίου για άλλες 60 ημέρες, ένα μέτρο που εισήχθη τον Μάρτιο εν μέσω αυξανόμενων τιμών πετρελαίου που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη από την Gecex, την εκτελεστική επιτροπή διαχείρισης του βραζιλιάνικου επιμελητηρίου εξωτερικού εμπορίου Camex, η οποία δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το μέτρο σε 30 ημέρες.

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Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν πρόσφατα υποστηρίξει ότι οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου άνοιγαν την πόρτα σε μια πιθανή μείωση ή κατάργηση του εξαγωγικού δασμού, αλλά αυτή η επιλογή τελικά εγκαταλείφθηκε προς το παρόν.

Η Gecex τόνισε ότι το μέτρο είναι προσωρινό και υιοθετήθηκε «υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο διεθνές σενάριο και των επιπτώσεών τους στις αγορές πετρελαίου και καυσίμων».

Παρόλο που τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονταν χαμηλότερα την Πέμπτη, περίπου στα 76 δολάρια το βαρέλι, την Τετάρτη ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 22 Ιουνίου, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν. Οι τιμές, ωστόσο, παρέμειναν πολύ χαμηλότερες από τα πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι που επιτεύχθηκαν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Επιδοτήσεις καυσίμων

Η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάτσιο Λούλα ντα Σίλβα υποστήριξε ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τον φόρο θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών από τις πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε μια σειρά επιδοτήσεων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων του ντίζελ, της βενζίνης, των καυσίμων αεροπορίας και του υγραερίου μαγειρέματος.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ξεκίνησε αυτό που αποκάλεσε σταδιακή κατάργηση αυτών των φορολογικών πλεονεκτημάτων μετά την υποχώρηση των τιμών του Brent.

Ο υπουργός Οικονομικών Ντάριο Ντούριγκαν δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η απόφαση για την κατάργηση της επιδότησης βενζίνης έχει αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα.

- Reuters