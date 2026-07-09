Η-ΕΕ-σχεδιάζει-κανόνες-«Αγοράστε-ευρωπαϊκά»-για-τους-δημόσιους-διαγωνισμούς-με-στόχο-τον-περιορισμό-της-εξάρτησης-από-το-εξωτερικό

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν τη συλλογική αγοραστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευνοήσουν τις εταιρείες της Ένωσης και να μειώσουν την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές, σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται σε μια γενική απαίτηση «Αγοράστε ευρωπαϊκά», αλλά θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές αρχές να αποκλείσουν προσφορές για μεγάλες δημόσιες συμβάσεις που έχουν λιγότερο από 50% ευρωπαϊκό περιεχόμενο και να ευνοήσουν εταιρείες της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς.

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Παρόλο που το προσχέδιο εγγράφου δεν κατονομάζει συγκεκριμένα την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει άλλες πολιτικές Αγοράστε την Ευρώπη, καθώς επιδιώκει να μειώσει την κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή κρίσιμων υλικών και να περιορίσει το εμπορικό χάσμα που διευρύνθηκε κατά 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους.

Η πρόταση, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει πριν από τη δημοσίευση και θα απαιτήσει την έγκριση των 27 κρατών μελών της ΕΕ, θα δυσκόλευε τις αρχές να αναθέτουν συμβάσεις σε μεγάλο βαθμό με βάση το κόστος, για να αντιμετωπίσουν τα φθηνά αγαθά που προσφέρουν οι έντονα επιδοτούμενες κινεζικές εταιρείες.

Ένα χρονοδιάγραμμα έδειξε ότι η Επιτροπή, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, θα περιέγραφε τις προτάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις την 1η Ιουλίου, αλλά το χρονοδιάγραμμα τώρα ορίζει την ανακοίνωση για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν έχουν δώσει κανένα λόγο για την καθυστέρηση.

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ΑΕΠ της ΕΕ, σύμφωνα με το προσχέδιο πρότασης, που ισοδυναμεί με περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ (2,86 τρισεκατομμύρια δολάρια) με βάση το ΑΕΠ της ΕΕ για το 2025.

Αυτό τις καθιστά ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία οικονομικής πολιτικής του μπλοκ για την αντιμετώπιση του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και της ευπάθειας της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι αγοραστές του δημόσιου τομέα ξοδεύουν χρήματα έχει καταστεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας», αναφέρει το προσχέδιο.

Η πρόταση αντιμετωπίζει τις απειλές για την ασφάλεια

Η πρόταση αυξάνει τον ρόλο ασφαλείας των δημόσιων συμβάσεων, καθώς επιτρέπει στις αρχές να εξετάζουν εάν η ιδιοκτησία, ο έλεγχος ή η δομή χρηματοδότησης ενός προσφέροντος δημιουργεί κίνδυνο ξένης παρέμβασης.

Οι αγοραστές θα μπορούσαν επίσης να λάβουν υπόψη εάν οι εταιρείες υπόκεινται σε νόμους τρίτων χωρών που ενδέχεται να επιβάλλουν την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών ή να παρεμβαίνουν με άλλο τρόπο στην εκτέλεση της σύμβασης.

Οι συμβάσεις θα πρέπει να ανατίθενται με βάση την «καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας», με τα κριτήρια ποιότητας να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής βαθμολογίας και τουλάχιστον το 50% για τις συμβάσεις έντασης εργασίας.

Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει τις τρεις υφιστάμενες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, μειώνοντας έτσι την εθνική διακριτική ευχέρεια στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων.

Οι αρχές θα ενθαρρύνονται, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα υποχρεούνται, να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, τις στρατηγικές εξαρτήσεις και την ξένη επιρροή κατά την ανάθεση συμβάσεων.

Ο κανονισμός θα δημιουργήσει επίσης ένα πανευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών διαπιστευτηρίων, κανόνων διαλειτουργικότητας για πλατφόρμες δημοσίων συμβάσεων και εθνικών και ενωσιακών χώρων δεδομένων δημοσίων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της διαφάνειας, της εποπτείας και της διασυνοριακής πρόσβασης στις συμβάσεις.

- Reuters