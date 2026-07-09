Η-νέα-καρδιά-της-unibios

Η Unibios (ΒΙΟΣΚ) αλλάζει σταδιακά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα και οι τελευταίες εξελίξεις εξηγούν γιατί το βλέμμα στρέφεται πλέον στη Watera. Η θυγατρική που είναι εισηγμένη στο Euronext Growth Parisεξελίσσεται στον βασικό μοχλό επέκτασης του ομίλου, συγκεντρώνοντας τις νέες επενδύσεις, τις εξαγορές και τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

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Η επιχειρηματική αυτή μετατόπιση συνοδεύεται ήδη από ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Unibios καταγράφει σημαντική διψήφια αύξηση πωλήσεων στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, ενώ οι υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις έχουν φτάσει σε πλήρη αξιοποίηση.

Αυτός είναι και ο λόγος που η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου στον Βόλο, στις αρχές του φθινοπώρου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η νέα μονάδα εκτιμάται ότι θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα κατά 70% έως 80%, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναλάβει μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών και να διευρύνει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών της.

Η μετάβαση, όμως, είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Unibios, Ορφέας Μαυρίκιος ανακοίνωνε πριν από λίγα χρόνια ότι ο κλάδος του νερού θα αποκτούσε αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, ελάχιστοι είχαν εκτιμήσει τις προεκτάσεις εκείνης της απόφασης. Σήμερα η Watera διαπραγματεύεται στο Euronext Growth Paris, ενώ η πρόσφατη απορρόφηση της Watera International S.A. από τη γαλλική εισηγμένη ολοκληρώνει την ενοποίηση των δραστηριοτήτων του κλάδου του νερού κάτω από μία εταιρική ομπρέλα. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν μεταβάλλει τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, δημιουργεί όμως το κατάλληλο εταιρικό σχήμα για το επόμενο ισχυρό στάδιο ανάπτυξης.

Το επόμενο βήμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση προετοιμάζει μεγάλη εξαγορά στη Γαλλία, η οποία θα ενσωματωθεί στη Watera. Πρόκειται για μια επιλογή που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της εισηγμένης θυγατρικής και επιταχύνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ομίλου στον κλάδο της επεξεργασίας νερού, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει μέσα από έργα σε περισσότερες από πενήντα χώρες.

Την ίδια ώρα ανοίγεται ακόμη μία αγορά που αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Η ταχεία ανάπτυξη των data centers αυξάνει συνεχώς τις ανάγκες για αξιόπιστα συστήματα ψύξης. Η Watera έχει ήδη διευρύνει τη δραστηριότητά της στον συγκεκριμένο τομέα, συμμετέχοντας σε έργα που απαιτούν υψηλής ποιότητας επεξεργασμένο νερό για την αδιάλειπτη λειτουργία των υπολογιστικών υποδομών.

Παράλληλα, η ελληνική αγορά εμφανίζει αισθητά μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με πέρυσι. Στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Πρόεδρος του ομίλου Αντώνης Σβορώνος είχε επισημάνει ότι το 2025 συνοδεύτηκε από έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειψυδρία, όμως τα νέα έργα ήταν περιορισμένα. Το 2026 όλα δείχνουν ότι εξελίσσεται διαφορετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύμβαση ύψους 1,73 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών συστημάτων αντίστροφης όσμωσης στη ΔΕΥΑ Σερρών, έργο που θα εξασφαλίσει ασφαλές πόσιμο νερό στους οικισμούς όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου. Μόνο αυτή η ανάθεση υπερβαίνει σε αξία το σύνολο των νέων έργων κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δημόσιο που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2025

Η παραγωγική επέκταση στον Βόλο, η εταιρική αναδιοργάνωση της Watera, η επικείμενη εξαγορά στη Γαλλία, η είσοδος στα data centers και η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων συνθέτουν μια κοινή κατεύθυνση. Το αναπτυξιακό κέντρο του ομίλου έχει πλέον μεταφερθεί στη Watera και οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Unibios τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή πραγματοποιεί μια πλάγια συσσώρευση τιμών πέριξ των 2,50 ευρώ προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη έντονη ανοδική κίνηση πάνω από το όριο αντίστασης των 3,30 ευρώ.

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July 9, 2026