Η-Ουκρανία-συνεχίζει-να-χτυπά-πετρελαϊκές-υποδομές-βαθιά-μέσα-στη-Ρωσία:-Εκτός-λειτουργίας-το-μεγαλύτερο-διυλιστήριο

Ο ουκρανικός στρατός συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας της 9ης Ιουλίου τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, στοχεύοντας αποθήκες καυσίμων σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram.
Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Lukoil κοντά στην πόλη Μιχαΐλοφσκ, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με αναφορές, drones εθεάθησαν επίσης να κατευθύνονται προς τον στόχο.
Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ επιβεβαίωσε πλήγμα σε μια μη κατονομαζόμενη «βιομηχανική εγκατάσταση» μέσω ανάρτησης στο Telegram, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ευρύτερος συναγερμός για αεροπορική επίθεση.
Drones attacked two oil depots overnight – in Russia’s Tver and Mikhaylovsk, Stavropol region.
Tvernefteproduct is one of the key fuel facilities in Russia’s Tver region, providing storage and distribution of gasoline, diesel fuel, and other petroleum products for the region.… pic.twitter.com/aeUVZiTiMr
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 9, 2026
Λίγα λεπτά αργότερα, ανεξάρτητα κανάλια στο Telegram, επικαλούμενα μαρτυρίες κατοίκων, ανέφεραν ότι νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Τβερ, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, έπειτα από ουκρανικό πλήγμα.
Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.
Το Κίεβο θεωρεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς παρέχουν καύσιμα και χρηματοδότηση στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.
Вночі Сили оборони уразили одразу дві російські нафтобази.
Під ударом опинилися «Лукойл-Югнєфтєпродукт» у Михайловську Ставропольського краю (1) та «Твєрьнєфтєпродукт» у Твєрі (2).
Також пожежі зафіксовано в Керченському районі т. о. Криму в районі позиції ППО/РЛС (3) та в… pic.twitter.com/Std2dgpd2I
— Serhii Sternenko (@sternenko) July 9, 2026
Η Ουκρανία διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη εκστρατεία βαθιών πληγμάτων εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων εγκαταστάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις αναστέλλοντας τη λειτουργία τους επ’ αόριστον.
Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, επιδεινώνοντας την εσωτερική κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε απαγορεύσεις εξαγωγών, αυξήσεις τιμών και περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.
Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 8 Ιουλίου ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ τουλάχιστον έως το τέλος του μήνα, έπειτα από εβδομάδες επιτυχημένων ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.
Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας σταμάτησε την επεξεργασία πετρελαίου
Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, στο Ομσκ, το οποίο ανήκει στη Gazprom Neft, φέρεται να ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση με drone τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δύο πηγές του κλάδου.
Ukrainian drones reached the Omsk Oil Refinery—the orcs’ largest refinery. It processes over 22 million tons of crude annually, producing gasoline, diesel, and jet fuel. pic.twitter.com/Xyxg8JO6VS
— распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 6, 2026
Το διυλιστήριο, που βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, χτυπήθηκε τη Δευτέρα σε μία από τις πιο μακρινές επιθέσεις με drones που έχει πραγματοποιήσει το Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.
Σύμφωνα με το Reuters, το διυλιστήριο του Ομσκ επεξεργάστηκε 22 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024 (περίπου 440.000 βαρέλια την ημέρα) και παρήγαγε περίπου 5 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, γεγονός που το καθιστά μία από τις σημαντικότερες μονάδες παραγωγής καυσίμων της Ρωσίας.
«Η διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης της Ρωσίας, είναι πιθανό να επιδεινώσει τις ελλείψεις καυσίμων στη χώρα», αναφέρει το δημοσίευμα.
Ο Ανατόλι Σερίσεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Σιβηρίας, επιβεβαίωσε ότι το διυλιστήριο υπέστη ζημιές.
«Εγκαταστάσεις στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ομσκ υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Δευτέρας. Κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.
Ο Σερίσεφ πρόσθεσε ότι ειδικοί αξιολογούν τις ζημιές και πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς επηρεάστηκε η λειτουργία του διυλιστηρίου.
Η Gazprom Neft δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η επίθεση προκάλεσε ζημιές στη μονάδα απόσταξης αργού CDU-10, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 38% της δυναμικότητας επεξεργασίας του διυλιστηρίου ή 24.580 τόνους αργού την ημέρα. Η μονάδα φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες κατά το πλήγμα.
Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών, το διυλιστήριο ανέστειλε επίσης από την Τρίτη τις πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης.
Μια δεύτερη βασική μονάδα επεξεργασίας, η CDU-11, που αντιστοιχεί σε ακόμη 37% της δυναμικότητας και μπορεί να επεξεργάζεται 24.000 τόνους αργού ημερησίως, τέθηκε επίσης εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τις πηγές.
Αν και η CDU-11 δεν επλήγη απευθείας, οι ζημιές σε υποστηρικτικές υποδομές ανάγκασαν τη διακοπή της λειτουργίας της. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η μονάδα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2023, θα μπορούσε να επανέλθει σύντομα.
Γενικό Επιτελείο Ουκρανίας: Η Ρωσία έχει χάσει 1.414.820 στρατιώτες από την έναρξη της εισβολής
Η Ρωσία έχει χάσει περίπου 1.414.820 στρατιώτες στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ανακοίνωσε στις 9 Ιουλίου το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.
Ο αριθμός περιλαμβάνει 1.310 απώλειες που, σύμφωνα με το Κίεβο, υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Ρωσία έχει επίσης χάσει:
12.107 άρματα μάχης
24.906 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης
117.910 οχήματα και βυτιοφόρα καυσίμων
45.628 συστήματα πυροβολικού
1.922 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων
1.479 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας
437 αεροσκάφη
353 ελικόπτερα
398.763 drones
33 πλοία και σκάφη
2 υποβρύχια
Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δεν έχει δημοσιοποιήσει τις δικές του απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.
Ανεξάρτητες δυτικές αναλύσεις συμφωνούν ότι οι ρωσικές απώλειες υπερβαίνουν σημαντικά τις ουκρανικές, με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) να εκτιμά την αναλογία περίπου στο 2,5 προς 1 ή 2 προς 1.
Έκθεση του CSIS τον Ιανουάριο του 2026 ανέφερε ότι η Ουκρανία πιθανότατα έχει υποστεί 500.000 έως 600.000 συνολικές απώλειες από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025, εκ των οποίων 100.000 έως 140.000 εκτιμάται ότι είναι νεκροί στο πεδίο της μάχης.