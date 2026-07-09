Η-Ουκρανία-συνεχίζει-να-χτυπά-πετρελαϊκές-υποδομές-βαθιά-μέσα-στη-Ρωσία:-Εκτός-λειτουργίας-το-μεγαλύτερο-διυλιστήριο

Ο ουκρανικός στρατός συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας της 9ης Ιουλίου τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, στοχεύοντας αποθήκες καυσίμων σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram.

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Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Lukoil κοντά στην πόλη Μιχαΐλοφσκ, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με αναφορές, drones εθεάθησαν επίσης να κατευθύνονται προς τον στόχο.

Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ επιβεβαίωσε πλήγμα σε μια μη κατονομαζόμενη «βιομηχανική εγκατάσταση» μέσω ανάρτησης στο Telegram, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ευρύτερος συναγερμός για αεροπορική επίθεση.

Drones attacked two oil depots overnight – in Russia’s Tver and Mikhaylovsk, Stavropol region. Tvernefteproduct is one of the key fuel facilities in Russia’s Tver region, providing storage and distribution of gasoline, diesel fuel, and other petroleum products for the region.… pic.twitter.com/aeUVZiTiMr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 9, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, ανεξάρτητα κανάλια στο Telegram, επικαλούμενα μαρτυρίες κατοίκων, ανέφεραν ότι νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Τβερ, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, έπειτα από ουκρανικό πλήγμα.

Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.

Το Κίεβο θεωρεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς παρέχουν καύσιμα και χρηματοδότηση στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Вночі Сили оборони уразили одразу дві російські нафтобази. Під ударом опинилися «Лукойл-Югнєфтєпродукт» у Михайловську Ставропольського краю (1) та «Твєрьнєфтєпродукт» у Твєрі (2). Також пожежі зафіксовано в Керченському районі т. о. Криму в районі позиції ППО/РЛС (3) та в… pic.twitter.com/Std2dgpd2I — Serhii Sternenko (@sternenko) July 9, 2026

Η Ουκρανία διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη εκστρατεία βαθιών πληγμάτων εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων εγκαταστάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις αναστέλλοντας τη λειτουργία τους επ’ αόριστον.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, επιδεινώνοντας την εσωτερική κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε απαγορεύσεις εξαγωγών, αυξήσεις τιμών και περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.