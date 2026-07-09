Η-citigroup-επεκτείνει-τις-διασυνοριακές-άμεσες-πληρωμές-σε-συνεργαζόμενες-τράπεζες

Η Citigroup δήλωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη της άμεση διεθνή πληρωμή σε δολάρια με μια συνεργαζόμενη τράπεζα, την Siam Commercial Bank της Ταϊλάνδης.

Η Phillip Securities Thailand, πελάτης της SCB, πραγματοποίησε άμεση μεταφορά χρημάτων σε δολάρια από έναν λογαριασμό της Citigroup στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έναν λογαριασμό της Siam Commercial Bank στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια του εορταστικού Σαββατοκύριακου της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ, ανέφερε η Citigroup σε ανακοίνωσή της.

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Η SCB είναι μεταξύ των 300 τραπεζών που έχουν ενσωματωθεί στο διεθνές δίκτυο άμεσων πληρωμών της Citi που εξυπηρετεί πολυεθνικούς πελάτες στο τμήμα Υπηρεσιών της Citi.

Η επικεφαλής πληρωμών της Citi, Debopama Sen, δήλωσε ότι βλέπει αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για άμεσες διεθνείς μεταφορές μεταξύ λογαριασμών σε διαφορετικές τράπεζες.

Οι άμεσες διεθνείς μεταφορές εντός λογαριασμών της Citigroup που τηρούνται από εταιρείες ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ημερησίως.

- Reuters